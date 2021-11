Grande Fratello VIP 6: rivelato il cachet di Manuel Bortuzzo

Sono passati ormai due mesi da quando è iniziato il Grande Fratello VIP 6 un reality di cui quest’anno si è parlato ben poco per quello che è successo nella casa, ma molto di più per quello che avviene fuori. Siamo ben lontani dalla quinta edizione del reality che aveva visto nascere fazioni ( spesso fin troppo coinvolte) legatissime ai protagonisti del reality. Ma in ogni caso, visto che si andrà avanti fino a marzo, e visto che è il programma di punta di Canale 5, ne dobbiamo parlare. Certo non siamo costretti, ma si tratta pur sempre di televisione e di un programma visto da tre milioni di persone. Oggi in particolare sui social si discute moltissimo della notizia data da TvZap che ha svelato quello che sarebbe il cachet di Manuel Bortuzzo. In ogni edizione si fa sempre un gran parlare di quello che è il guadagno dei vipponi che però non è mai confermato o smentito, visto che solo i diretti interessati possono sapere quali saranno gli accordi previsti da contratto.

Quando guadagna Manuel Bortuzzo al GF VIP 6?

Nelle passate settimane si era detto che tra i vip più pagati di questa edizione c’era Katia Ricciarelli, motivi per il quale tra l’altro, a detta di molti, presto la cantante dovrebbe lasciare il gioco ( lei stessa ha fatto capire che non appena non avrà più voglia andrà via, e dubitiamo che passerà il Natale in casa). Ma secondo Tzap, ad avere un cachet molto alto, sarebbe anche Manuel Bortuzzo. Secondo il portale che si occupa di tv, il Bortuzzo arriverebbe a guadagnare circa 5000 euro a settimana, 715 euro al giorno e 2500 euro a puntata. Una media che gli avrebbe permesso quindi di guadagnare, almeno fino a questo momento, oltre 50 mila euro in due mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello VIP 6.

E il guadagno potrebbe crescere visto che ci sarà ancora un mese effettivo di reality e poi i concorrenti saranno chiamati probabilmente a scegliere se continuare il gioco o meno. Queste però, lo ricordiamo, sono solo indiscrezioni non confermate!

