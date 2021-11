Jessica Selassiè vorrebbe chiudere Uomini e Donne ma nella casa stanno per entrare due ex del programma

A Jessica Selassè a quanto pare Uomini e Donne non piace moltissimo. Il programma di Maria De Filippi non è gradito alla principessa che non lo vorrebbe più vedere nei palinsesti di Mediaset. Sarà difficile che questo suo sogno si realizza, soprattutto considerando la media di ascolti che il programma di Maria de Filippi incassa ogni giorno. Presto la Selassiè potrebbe capire ancora di più il valore del programma, visto che nella casa, starebbero per entrare due nuovi vipponi che sono nati proprio alla corte di Maria de Filippi. Parliamo dell’ex tronista/corteggiatore/tentatore Giulio Raselli e della ex corteggiatrice/tronista Giulia Cavaglià. Apriamo tra l’altro una parentesi, prima di scendere nello specifico con le dichiarazioni della Selassiè, per far notare che nella casa, si ipotizza ormai da settimane l’ingresso di nuovi concorrenti. Non solo, Carmen Russo e Francesca Cipriani, chiacchierando sull’ingresso di altri vip, hanno parlato proprio di Uomini e Donne come a dire “questa casa sta per diventare uno spin off del programma di Maria”. Come fanno a esserne così sicuri? Le informazioni pare arriverebbero dalla Cipriani che sarebbe a conoscenza di alcuni nomi dei vip pronti a entrare. Che ci sia sempre di mezzo Ciccio Pasticcio? Ah saperlo…

Ma torniamo alle parole di Jessica Selassiè.

Jessica Selassiè che vorrebbe chiudere Uomini e Donne

Nella casa si stava parlando delle nomination e del fatto che Sophie possa uscire dal gioco questa sera. Clarissa stava commentando: “Lei vuole un sacco rimanere anche perché questa estate lei ha ricevuto un sacco di odio questa estate dopo la fine della relazione per questo tipo che non ha funzionato…” ( e ancora Sophie non sa che il suo ex, Matteo, è il nuovo tronista di Uomini e Donne). Jessica quindi ha tirato la sua stoccata: “Ed infatti è per questo che secondo me quel tipo di programma non andrebbe più fatto perché comunque, ultimamente tutte le coppie non stanno funzionando. Dopo un mese si lasciano tutti! Chi è rimasto?“. Clarissa ha detto che il problema non è il programma, probabilmente rendendosi conto che si stava dicendo qualcosa di inopportuno…La frase di Jessica però, ha fatto il giro del web provocando un certo “scalpore”.

