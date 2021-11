Adriana Volpe chiede scusa ad Alex Belli dopo la lettera del suo papà

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, Alex Belli ha ricevuto una bella lettera da parte di suo padre che ha deciso di parlare di un altro lato che solo i familiari possono conoscere dell’attore. Nella lettera tra l’altro, si capiva anche il motivo per il quale Alex e Delia ci hanno tenuto molto a farsi delle promesse davanti a Dio, anche perchè il Belli non potrà sposarsi in chiesa, essendo un uomo divorziato. Inoltre Alfonso Signorini dopo la toccante lettera del papà di Alex ha anche rivelato che la mamma dell’attore non era stata bene e che aveva fatto di tutto per poterci essere, una cosa che nessuno poteva sapere ma che è anche il motivo per il quale Delia e il suo compagno hanno voluto unire le due famiglie insieme. Le parole di un commosso Signorini hanno fatto capire tanto e anche Adriana Volpe ha compreso che forse era il caso di rivedere le sue convinzioni, scegliendo quindi di fare delle scuse ad Alex per quanto successo nelle puntate precedenti.

Qui le accuse di Adriana Volpe e la delusione di Alex Belli

La lettera del padre di Alex Belli per l’attore

Le parole del padre dell’attore in una lettera molto forte:

Sono contento dei rapporti di amicizia che hai instaurato fin dai primi giorni con alcune persone, che ti sia aperto rendendoti disponibile con il prossimo, proprio come io e la mamma abbiamo cercato di insegnarti. Da un po’ di tempo ti vedo un pochino diverso. Credo che stare lontani dai rispettivi cari generi situazioni di nervosismo. Io penso che tu ti sia allontanato un po’ dalla preghiera e un pochino dalla fede, quella che ha sempre tenuta unita la nostra famiglia. […] Sono sempre stato orgoglioso di te e di quello che hai costruito solo grazie ai sacrifici che hai fatto e la volontà di inseguire i tuoi sogni. Ti auguro di recuperare la luce nel cuore che, in questo momento, vedo un po’ spenta. Avendo sempre rispetto di te stesso, di Delia e della tua famiglia. Ricomincia a vivere la tua avventura con serenità, spensieratezza e gratitudine come facevi all’inizio. Abbi cura di te figliolo. Ti voglio tanto bene. Il tuo papà ‘orso’.

Dopo le lacrime di Alex per la lettera ricevuta, anche Adriana Volpe ha chiesto la parola a Signorini per parlare con l’attore:

Questa lettera mi è arrivata proprio al cuore. Sento tutta l’autenticità del messaggio che tuo padre ti ha dato. Con la mano sul cuore ti chiedo scusa. Ho avuto dei dubbi. Fatto un grande errore. Ho dato una lettura molto superficiale. Non sono andata a fondo nel cuore di Alex e della sua famiglia.

Improvvisamente al Grande Fratello VIP si è iniziato a parlare di promesse e non di matrimonio, se lo si fosse fatto prima, tutta questa storia non sarebbe venuta fuori. Le bugie in ogni caso, hanno le gambe corte.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".