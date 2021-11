Amici 21 anticipazioni sfida inediti, Giulia Michelini giudica: la classifica

Domenica 28 novembre 2021 vedremo su Canale 5 una nuova puntata di Amici 21. Come saprete, il programma di Canale 5 è registrato per cui nel corso della settimana arrivano tante anticipazioni e spoiler di quello che vedremo poi nella puntata speciale di domenica pomeriggio. Anche questa settimana i cantanti e le cantanti di Amici 21 si cimenteranno con una nuova sfida che sarà giudica questa volta da una grandissima attrice. Ad Amici infatti torna Giulia Michelini, attrice molto apprezzata da Maria de Filippi che la chiama spesso nei suoi programmi. Toccherà a lei questa volta, giudicare gli inediti dei ragazzi. Niente cover questa settimana: i cantanti e le cantanti di Amici 21 faranno ascoltare i loro bravi alla Michelini che poi farà una classifica. Fondamentale anche questa settimana visto che l’ultimo e il penultimo della classifica, andranno in sfida.

Non ci resta quindi che scoprire come è finita la prova, con i migliori e i peggiori secondo il giudizio di Giulia Michelini.

Per scoprire come sono finite le sfide, leggi qui

Amici 21 sfida inediti 28 novembre 2021: la classifica di Giulia Michelini

Tre i cantanti di Amici 21 che si sono piazzati al primo posto, per quello che dovrebbe essere un pari merito. Ritroviamo Luigi, che sin dall’inizio del programma, è stato sempre nei primi posti grazie al giudizio di chi ha fatto le varie classifiche; una bella gratificazione per il giovanissimo cantante che è anche quello che ha il brano più ascoltato in classifica. Brillano in questa puntata con la classifica di Giulia Michelini anche Nicol ( che nelle ultime settimane era stata invece spesso messa in discussione). Al primo posto insieme a Luigi e Nicol c’è Sissi. La cantante tra l’altro, è una delle poche che dopo il suo ingresso nella scuola, grazie al suo talento ha dimostrato di meritarsi quella maglia.

Secondo posto per Albe che quindi si salva. Ed è salvo anche questa settimana LDA anche se per lui, ci potrebbe essere sempre una sfida dietro l’angolo proposta da Anna Pettinelli. La classifica va avanti con Alex. E si chiude poi con Tommaso. I cantanti che andranno quindi in sfida la prossima settimana sono Alex e Tommaso, così è stato deciso secondo la classifica stilata da Giulia Michelini.

Per ascoltare la prova dei cantanti e delle cantanti di Amici 21 appuntamento quindi a domenica pomeriggio, come sempre alle 14 su Canale 5.

