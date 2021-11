Alex Belli e Soleil di nuovo nel mirino di Delia e questa volta attacca anche Guenda Goria

Quello che è successo sabato sera nella casa del Grande Fratello VIP 6 a quanto pare ( e giustamente) non è piaciuto per niente a Delia Duran che si era calmata dopo le spiegazioni del suo compagno e sperava di avergli fatto capire quale fosse il rispetto che merita. E invece, non solo il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge ma anche tutto il resto. Delia sta diventando una sorta di zimbello, permetteteci di dirlo. Perchè se il conduttore del Grande Fratello VIP 6 è il primo a schierarsi per le corna a favore di telecamera, capirete bene che la Duran fa benissimo ad arrabbiarsi. Non dovrebbe però più prestarsi alle scenette. Se davvero fosse coerente e volesse dare una lezione al marito e alla Sorge, dovrebbe semplicemente smettere di parlarne. Pensate che nella casa si darebbe spazio a questa soap patetica?

Oggi, chi ha seguito il day time del GF VIP ha sentito il conduttore dire: “Mi piacerebbe tanto che si amassero” riferito ad Alex Belli e Soleil. E il rispetto per la compagna con la quale si è promesso amore? Le promesse che avevano fatto commuovere il conduttore che conosceva bene la situazione della famiglia di Alex Belli? E poi il rispetto per Delia dove sta? E’ chiaro che il pubblico si senta continuamente preso in giro e che non ami più tutto questo.

In ogni caso, la Duran, si è detta senza parole per quello che ha visto in questo fine settimana e non è escluso che possa mandare un video messaggio o tornare di nuovo a parlare con suo marito, chi lo sa. Nel frattempo dai social, anche Guenda Goria si è schierata dalla parte della sudamericana, attaccando in modo diretto il suo amico Alex Belli.

Le dure parole di Guenda Goria contro Alex Belli

La Goria è la compagna del migliore amico di Alex Belli ma questa volta ha preso una posizione netta e si è schierata dalla parte di Delia Duran con queste parole:

Dopo 24 ore che Delia è entrata nella Casa e lo ha pregato di fare meno lui ha continuato come se nulla fosse. Io vivo Delia e i suoi sbalzi d’umore, le sue crisi e la sua confusione. Finge forza ma è destabilizzata. Trovo non stia proteggendo la donna che ama. Tra attrazione artistica e coccole nel letto in piena notte non so che dire. Capisco che voglia sentirsi libero ma sono curiosa di sapere come reagirebbe se lei facesse lo stesso.

Tutta questa storia è diventata ormai parecchio indigesta davvero a tutti. E il pubblico vorrebbe che si parlasse di altro, di cose più emozionanti e non di finzione.

