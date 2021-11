Dopo l’uscita di Clarissa il crollo di Jessica: delusione e amarezza

Non è stata una serata semplice quella che le sorelle Selassiè hanno vissuto ieri e permetteteci anche di dire che probabilmente Jessica, la più adulta delle tre, avrebbe dovuto prendere sua sorella Lulù per mano e uscire dal gioco insieme a Clarissa, dopo quello che era successo. Purtroppo Lulù sta dando il peggio di se in questo reality e se anche poteva sembrare che da casa, molti spettatori avessero compreso il suo carattere, con le percentuali di voto di ieri, è chiaro a tutti che non sia apprezzata e che sia solo un bersaglio facile per tutti. Lo diciamo da due mesi ormai: il posto di Lulù e forse anche delle sue sorelle, non era nella casa del Grande Fratello VIP 6.

In ogni caso, le sorelle Selassiè continuano la loro avventura, anche senza Clarissa e nella notte Jessica, ha commentato come sono andate le cose, sfogandosi con Carmen che ha raccolto il suo dispiacere. Non solo per quello che è successo e per l’uscita di Clarissa . Jessica ha notato una certa freddezza da parte degli altri vipponi, cosa che non le è molto piaciuta. Ne ha quindi parlato con Carmen.

Il dispiacere di Jessica per l’uscita di Clarissa

Carmen ha provato a consolare Jessica che però non sente ragioni ed è molto delusa:

Tu si ma gli altri? Sono rimasti là. Sinceramente per lei non mi è piaciuto, sono rimasta male. A guardarlo dall’esterno non era carino, era come se era l’unica persona che non vedevano l’ora che se ne andasse, che nessuno avesse simpatia nei suoi confronti o un legame. Se ne sono andati e ‘ciao ciao Clary, ciao’ e son rimasti lì. Non l’hanno neanche accompagnata alla porta. Questa cosa mi fa stare male se la devo guardare dall’esterno.

Jessica poi non può che essere amareggiata per quello che è successo con Lulù. Non vuole che lei e le sue sorelle vengano etichettate come persone che non sono e commenta:

Poi Lulù che ogni tanto fa questi sbrocchi che mi fa rimanere male perché noi siamo venute qua per portare alto il nome di nostro padre e facendo così le hanno dato della grande maleducata quando noi non siamo maleducate, perché i nostri genitori ci hanno insegnato il rispetto, l’umiltà, tutto…

Come detto in precedenza, le sorelle Selassiè avrebbero dato una grande lezione se avessero seguito Clarissa fuori da quella porta rossa, dimostrando che la dignità personale, vale molto di più di uno stupido gioco.

