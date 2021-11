Manuel Bortuzzo nomina Lulù e poi le chiede di stargli lontano: “Mi vergogno per te”

Ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 6 dopo una notte di fuoco tra i concorrenti. Quello che è successo ieri nella diretta non poteva che infiammare gli animi e in particolare Lulù ha dovuto fare i conti anche con delle nomination che non si aspettava. In modo palese ha scoperto le motivazioni di Gianmaria e Aldo Montano che non hanno gradito il suo atteggiamento nel corso della serata. Poi però una volta finita la puntata, confrontandosi con Manuel, schifato per l’atteggiamento della principessa dal quale ha preso in ogni modo le distanze, le ha detto che deve darsi una calmata e che anche lui l’ha nominata. Non gli è piaciuto nulla di quello che è successo nella diretta e la invita a riflettere che dopo la sceneggiata fatta, avrebbe solo dovuto chiedere scusa, cosa che invece non ha neppure fatto. “Vuoi ancora parlare con me? Sognatelo, lasciami vivere! Mi dissocio da queste cose, sono cose tue. Se vuoi parlare parlane, non con me. Non voglio ascoltare. […] A me dici che non ti ascolto? Ma vattene a [email protected]@@” ha detto Manuel realmente deluso per quello che è successo.

Visto che di questa coppia abbiamo detto molto e non vogliamo aggiungere molto altro, facciamo una semplice constatazione: il percorso di entrambi è stato rovinato dal loro avvicinamento fisico. Non ne sono riusciti a venir fuori e hanno mostrato al pubblico a casa, solo il peggio. E ci spiace, soprattutto per Manuel che avrebbe dovuto lanciare messaggi di altro genere dalla casa. Un peccato.

Come al solito Lulù, invece che darsi una calmata e smettere di rompere le scatole a Manuel, che ha diritto comunque di non parlarle, ha insistito e il Bortuzzo ha provato a spiegarle quello che è successo in puntata.

Le parole di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè

Mi voglio dissociare da alcuni tuoi comportamenti […] esiste la classe ed il modo di saper parlare, abbiamo venti e passa anni. Tirala fuori quando serve, non solo per portare una borsetta. Tu non ascolti, anche Alfonso è stato due, tre minuti a cercare di parlarti, sei stata a dire m*nchiate e neanche te ne rendi conto. E poi mi accusi e mi dici ‘tu non mi ascolti’, cosa ho fatto da tre mesi a questa parte? Ma che c*zzo dici? Ma che pensi di star a parlare con un c*glione? E non ridere perché non c’è un c*zzo da ridere”

Come abbiamo detto più volte, Lulù doveva stare in tutti i posti tranne che nella casa del Grande Fratello VIP. Continuare a parlare di attacchi di panico, di cose che non riesce a controllare, ne ha dimostrato solo la sua immaturità. Ma c’è un problema. La colpa non è di Lulù ma di chi continua a farla stare lì dentro, la sua famiglia compresa. E le sue sorelle non sono da meno, perchè ieri sera, vedendola in quello stato, avrebbero dovuto fare una sola cosa: prendere per mano e uscire tutte e tre dal gioco. E invece mute.

In ogni caso, la Selassiè ha continuato:

Non mi cancellare dalla tua vita qua dentro, ti prego. Il fatto che Clarissa sia andata via per me è stato uno choc non voglio che tu pensi che io sia pazza, neanche ricordo cosa ho detto ( nel corso del famoso attacco di panico in bagno) mi dispiace se tu mi hai detto che ti dissoci da me, io non ricordo cosa ho detto se non che non me ne frega un c*zzo

Il confronto è continuato con le dure parole di Manuel:

I gesti parlano chiaro, dovevi dire solo ‘scusa ho sbagliato, sto zitta’, non voglio avere nessun rapporto con te, va bene parlare ma siamo due mondi opposti. Mi sono sentito in imbarazzo e mi sono vergognato. Cosa si ricorderà la gente di te? Che eri una pazza che schizzava e che ha stalkerizzato Manuel? Per il bene di te stessa, cambia e capisci a volte che se venti persone di tutte le età ti dicono una cosa, prendila in considerazione. Ma te lo dicono perché ti vogliono bene, altrimenti non ti direbbero niente e ti escluderebbero. Ti sei messa a dormire davanti a Katia durante la visione della Turandot, questo non è rispetto! Per rispetto di Katia e Alfonso te ne andavi in camera e non ti facevi vedere. Se una persona ci mette il cuore per fare una cosa, tu non puoi farti vedere addormentata

Va dato atto a Manuel che almeno stavolta, è stato abbastanza chiaro con Lulù, e siamo sicuri però che nonostante questo la principessa continuerà a dare il tormento al ragazzo. Sono passati quasi tre mesi e non c’è stato modo di offrire a Lulù il supporto del quale avrebbe avuto bisogno. Il pubblico non la tollera ( le percentuali di voto per lei erano bassissime), ogni puntata Alfonso la invita a lasciare il gioco. Ma non sarebbe stato meglio chiederle in separata sede di farlo? I familiari non hanno modo di rendersi conto che quello non è il posto di una ragazza che ha bisogno di sostegno psicologico? Immaginiamo che questa settimana, sarà tutt’altro che semplice per tutti.

Qui potrete ascoltare parte del discorso

Discorso tra Manuel e Lulù (1) – Le altre parti nei commenti.Lulù spiega l'importanza di Clarissa nella sua vita e come sia il suo punto di riferimento.#gfvip pic.twitter.com/9vL5suiOk1 November 30, 2021

Staremo a vedere nelle prossime ore quello che succederà.

