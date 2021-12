Alfonso Signorini vuole Lulù fuori dalla casa e il motivo sarebbe Manuel

Agent Beast dalla sua pagina Twitter ha lanciato un rumors molto forte che riguarda tre dei protagonisti del Grande Fratello VIP. Non solo Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo ma anche Alfonso Signorini. A detta di Agent Beast infatti, il conduttore del Grande Fratello VIP 6 vorrebbe la principessa fuori dalla casa. Ed è anche per questo che nelle ultime puntate avrebbe manifestato tutto il suo disappunto. I toni si sarebbero fatti molto forti sin dopo la puntata in cui la Selassiè non ha scelto in tempo la carta e da quel momento, ogni “scusa” sarebbe stata buona per spingere la principessa fuori dalla casa. Il motivo? Alfonso Signorini non tollera in nessun modo il fatto che la principessa, avrebbe in qualche modo sporcato il percorso nella casa di Manuel Bortuzzo, suo protetto. Il giovane veneto, prima che questa edizione del GF VIP iniziasse, sembrava poter avere la vittoria in mano ma sono passate solo un paio di settimane per far cambiare al pubblico completamente idea. Non solo, non è affatto tra i favoriti, i continui favoritismi arrivati dall’immunità e l’atteggiamento di tutto il programma verso di lui, lo avrebbero reso uno dei meno graditi ai telespettatori. Lo abbiamo detto più volte: Lulù e Manuel si sono rovinati a vicenda la loro permanenza nella casa del Grande Fratello VIP, ma se il Bortuzzo avesse avuto un carattere diverso, il pubblico lo avrebbe comunque apprezzato e invece…

Quello che sta succedendo non piacerebbe a Signorini, che nell’ultima puntata del GF VIP avrebbe anche molto insistito per vedere la principessa fuori dalla casa.

Alfonso Signorini vuole Lulù fuori dalla casa del GF VIP?

Stando a quello che si legge su Twitter, Signorini, lunedì sera, avrebbe chiesto agli autori e alla produzione di prendere dei provvedimenti ( tra una pubblicità e l’altra a quanto pare). Il conduttore avrebbe voluto fuori Lulù, una eliminazione diretta motivata da quello che era successo ( offese al programma e offese ai concorrenti dopo l’eliminazione di sua sorella Clarissa). Eliminazione che non ci sarebbe stata perchè una parte degli autori pensa invece che Lulù merita di stare nella casa e che potrebbe fare ancora delle cose. Per Signorini invece, nessun’altra possibilità alla Selassiè che sarebbe uscita dalle sue grazie.

Sarà vero? Sarà probabile? Non possiamo saperlo ma una cosa è certa: i toni usati dal conduttore nei confronti di Lulù sono stati imbarazzanti. E non perchè non avesse ragione, in generale rispetto a quello che stava succedendo, ma per come lo ha fatto. Del resto , sul nostro UNF avrete letto decine di volte il nostro parere che non cambia: questo conduttore è completamente inadatto a un reality come il GF VIP. Per un milione di motivi che non stiamo quindi a elencare di nuovo.

