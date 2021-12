Giacomo Urtis, le sue confessioni su personaggi molto famosi fanno tremare

Giacomo Urtis è appena entrato nella casa del GF Vip è fa già tremare un bel numero di uomini famosi. I racconti dell’esperto del ritocchino sono piccanti già dai primi giorni; Urtis svela i segreti della sua vita privata. Racconta che ha avuto una storia con un uomo molto famoso, che oggi è l’amante di un uomo fidanzato e che se iniziasse a fare nomi le sue confessioni farebbero saltare “mezza economia e anche il cinema”. Giacomo Urtis si lascia andare, promette di non fare nomi per tranquillizzare chi lo segue da casa ma nella sua lista rientrano uomini celebri, sembra lo cerchino in molti, anche calciatori e sportivi. Fino a due mesi il chirurgo estetico ha vissuto un legame con una persona “molto, molto, molto famosa”; il tutto è durato un mese ma su questa persona ha svelato qualcosina in più.

Giacomo Urtis fa tremare tanti personaggi famosi

“Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Mi ripeteva ‘tesoro sei la persona della mia vita, ti assicuro che sei l’uomo per me, dico sul serio’.” Poi questa persona è sparita e Urtis ai suoi colleghi vipponi racconta: “Era uno paranoico davvero. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No, tranquillo tesoro, che non faccio nomi. Altrimenti, se parlo, faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante”.

Adesso è tornato ad essere l’amante dell’uomo fidanzato di cui si era innamorato a febbraio. E anche dell’amante racconta qualcosina: “Questo con cui esco controlla il fidanzato come si sposta e lo fa usando l’iPhone e vedendo le telecamere che hanno in casa, io l’ho visto mentre andava a dormire”. Di certo manterrà la promessa di non fare nomi.

