Dopo la tempesta le parole d’amore di Alex Belli: “Che colpa abbiamo se ci amiamo”

Quali giustificazioni troverà Alex Belli nella diretta di venerdì sera per spiegare a sua moglie/compagna ma anche alla sua famiglia che da casa guarda tutto quello che sta succedendo, le parole sussurrate ieri sera a letto a Soleil Sorge? Che l’attore sia parecchio confuso lo abbiamo capito: nelle ultime ore è passato dal meditare di lasciare la casa, ritenendolo il solo modo di mettere fine alla questione, alle accuse pesantissime rivolte a Delia Duran che a suo dire, non avrebbe dovuto immischiarsi in questa faccenda ( aveva i conti correnti pieni, poteva occuparsi di altro e divertirsi in altro modo, ha detto Alex Belli nella casa). Poi ha discusso con Soleil, ha parlato di amicizia che non va oltre, di un rapporto che doveva essere interrotto e che fuori si sarebbe trasformato in una semplice amicizia. Ma ieri sera, nel lettone con la Sorge, sono arrivate altre parole. Dopo che Soleil lo ha accusato di aver messo in piedi una sceneggiata insieme a sua moglie Delia, Alex ha giocato un’altra carta e si è riavvicinato a Sole che per molti, è la sola vittima, in senso buono della storia. Lo aveva fatto notare anche Sonia Bruganelli nell’ultima diretta del Grande Fratello VIP 6 quando aveva detto che Soleil sembrava la più presa, in questo rapporto.

Le parole di Alex Belli nella notte per Soleil

Dopo aver passato l’intera giornata a discutere su quello che era accaduto nell’ultimo mese e non solo, alla fine Alex e Soleil si sono ritrovati nel letto insieme e si sono abbracciati. Non è passata inosservata la frase pronunciata da Belli che ha commentato: “Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo”. Che poi bisognerà capire che amore eh, perchè già lunedì sera Alex Belli aveva detto di amare Soleil ma nella forma dell’amicizia, per cui potrà ribadire questo concetto anche domani sera quando sarà chiamato a commentare questo momento. I fan del Grande Fratello VIP, che si affezionano spesso a queste ship e alle coppie che si formano nei reality, questa volta proprio non ce la fanno a credere all’amore. Non riescono a credere alla versione di Alex Belli che starebbe solo giocando per avere più spazio in puntata e poter essere protagonista.

