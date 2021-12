La bordata di Giulia Salemi contro Manila: “Se avevi una carriera di successo eri in un altro programma”

In questa settimana si è parlato moltissimo delle parole che Manila Nazzaro ha speso contro le principesse e del fatto che abbia detto che le Selassiè non sono “vip” e che dovrebbero solo ringraziare per l’occasione che hanno di stare in un programma importante come il Grande Fratello. Parole, quelle della ex miss Italia, che hanno fatto parecchio discutere. Già perchè in quella casa, ci sono molte persone che non hanno fatto nulla per essere considerati dei vip. Pensiamo a Nicola Pisu ma anche a Gianmaria Antinolfi, ad esempio. Si è quindi parlato moltissimo delle parole di Manila e ieri, durante il GF VIP Party, anche Giulia Salemi, ex concorrente del GF e oggi conduttrice di questo spazio insieme a Gaia Zorzi, ha voluto dire la sua sulla vicenda, lanciato una bordata velenosissima alla Nazzaro.

Qui le parole di Manila contro le Selassiè

Giulia Salemi lancia una bordata velenosa a Manila Nazzaro

“Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma” – ha commentato a voce alta Giulia Salemi parlando di Manila Nazzaro – “Io onestamente ho fatto due gieffe perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego”.

La Salemi ha continuato: “Il Grande Fratello fa bene a tutti”. E ancora: “Ma guarda Stefania Orlando l’anno scorso. Ha fatto un percorso pazzesco e come tutti aveva gente che la stra-amava e gente che la stra-odiava, perché era un personaggio divisivo“.

Dello stesso avviso anche la sorella di Tommaso Zorzi che tra l’altro per osmosi, grazie al successo di suo fratello, ha avuto modo di trovare il suo spazietto in questo mondo. “Il Grande Fratello è meglio per i giovani perché è un trampolino di lancio” – ha commentato la sorella di Tommaso – “Ma è anche pazzesco per chi come Ainett non lavorava in televisione da anni e voleva ritornare“.

