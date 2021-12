Tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli la lite prosegue sui social

Ricordate la discussione tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli di sabato scorso dopo l’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando? Una lite innescata da quel “Geniale” che non è andato giù alla Lucarelli. C’è qualcosa che non va anche tra i due giudici di Ballando con le Stelle ed è colpa dei ruoli o di Selvaggia che ha sempre qualche parolina in più da dire? Guardando la puntata e quel momento sembra che ci sia anche altro, possibile che la Smith sia scattata per un’unica mancanza di rispetto della Lucarelli? Non c’è dubbio che la presidente di giuria sia l’unica in grado di giudicare davvero i balli, i ballerini, la tecnica. Anche Milly Carlucci per sedare la lite ha fatto notare a Selvaggia che c’è una bella differenza tra i due giudizi. Non a caso subito dopo la Smith ha iniziato ad elencare tutta una serie di passi e tecniche ballo dopo ballo. 56 anni di esperienza reale contro i 6 anni che Selvaggia Lucarelli ha fatto notare di presenza a Ballando con le Stelle. Tutto questo ha fatto ancora più infuriare la Smith che sui social ha confermato tutto.

Selvaggia Lucarelli fa perdere la pazienza a Carolyn Smith?

“Se qualcuno va oltre ed entra nel merito professionale, è legittimo difendersi, per questo mi sono rivolta in quel modo a Selvaggia. Stavo difendendo la mia professione, solo io so quello che ho fatto per arrivare dove sono oggi. Non mi sono mai permessa di giudicare nessuno nel suo ambiente professionale, quindi rispetto per rispetto. Dopo il mio commento ad Andrea Iannone, questo rispetto è mancato nello studio e di conseguenza anche sui social, dove mi hanno insultato dicendomene di cotte e di crude, oltre la decenza, addirittura mi hanno chiesto di tornare a casa, perché non ho la padronanza della lingua italiana” ha spiegato Carolyn in un video.

Alla Lucarelli però non sono andati giù i commenti con le risatine di Caroly Smith in risposta a chi la prendeva in giro dicendo che se si va a Masterchef per sei anni si diventa cuoca. Finirà così o ci sarà altra pazienza da perdere?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".