Enrico Nigiotti a Domenica In si rivolge a Selvaggia Lucarelli così: Fate di più l’amore state meno acide

E’ proprio vero che i maschietti sanno sempre tirare fuori le frasi giuste al momento giusto. Noi donne ci siamo rassegnate già perchè se ci lamentiamo di qualcosa è perchè abbiamo le mestruazioni, se facciamo notare del disordine abbiamo la sindrome premestruale, se diciamo qualcosa che l’uomo non approva e siamo magari acide è perchè non facciamo l’amore. Ma davvero? Ma davvero nel 2020 si possono fare queste stupide battute in televisione? Succede a Domenica IN poi, davanti a milioni di spettatori e soprattutto davanti a centinata di persone che applaudono il cantante. Ma quanto disagio signori e signore, permetteteci di dirlo. E non solo per la frase completamente fuori luogo che Enrico Nigiotti ha rivolto a Selvaggia Lucarelli urtato dalle sue parole, ma anche per la reazione del pubblico. Va bene Selvaggia divide, dice quello che pensa ma per questo non fa l’amore? Ma voi lo avete visto il fidanzato di Selvaggia Lucarelli? Vi sembra uno che non la possa accontentare prima e dopo i pasti? Per dire su…Cadiamo anche noi in questo pessimo giochetto del fare l’amore per essere meno acide.

ENRICO NIGIOTTI A DOMENICA IN CI REGALA UNA PERLA MASCHILISTA

Perchè Nigiotti, se si fosse fermato prima, dicendo “anche lo scorso anno mi dicevano che Nonno Hollywood non era bella e adesso mi dicono che è un capolavoro” poteva avere persino tanta tanta ragione. ARGOMENTARE non offendere. Ok, non voleva farlo con cattiveria, però ragazzi basta con queste frasi contro le donne. Ma gli uomini sono acidi perchè non fanno l’amore fateci capire? Gli uomini possono dire tutto e le donne se dicono una parolina diversa da quello che ci si aspetta. La Lucarelli aveva solo detto che questa canzone le sembrava debole e che forse era il caso di non presentarsi, era una roba così tanto offensiva? Ma davvero? BASTA.

Sapete come si direbbe sui social che tanto amiamo? Siamo Piene, pienissime di queste frasi stupide, maschiliste e prive di ogni cognizione. Possiamo dire quello che vogliamo, possiamo argomentare e non farlo. Possiamo essere acide ma perchè lo vogliamo non perchè abbiamo bisogno di fare l’amore.

La cosa più interessante di tutta questa vicenda tra l’altro, è anche che sui social tutto il pubblico che stava seguendo il programma ha iniziato ad attaccare la Lucarelli con offese assurde. Ora facciamo una parafrasi per chi non lo avesse capito: se anche la frase non fosse stata rivolta a Selvaggia ma in generale alle donne, è il concetto signore e signori. Non c’è motivo di fare questa battuta, non fa ridere.

Ma del resto il fatto che siamo qui a dover anche spiegare il concetto ci fa comprendere quanto urga fare una alfabetizzazione alle persone che davvero non comprendono concetti basilari. La Lucarelli ha le sue posizioni e qui non si sta dicendo se sia giusto o meno, stiamo semplicemente dicendo che a una affermazione o una critica non si risponde con una frase banale e maschilista. STOP. Non è simpatia è maschilismo.