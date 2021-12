Soleil e Sophie litigata stellare, la Codegoni: “Sei una spazzatura umana”

Era da un bel po’ di tempo che non si vedeva una litigata di questo genere, dai grandi contenuti, nella casa del Grande Fratello VIP 6. E così dopo la discussione relativa all’ormai noto escrementi gate, ecco che Soleil e Sophie hanno regalato un altro grande momento di spettacolo! Tutto è iniziato da una chiacchierata normale, si scherzava su un ipotetico matrimonio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. La Sorge, aveva fatto notare che sarebbe stato un matrimonio tra comodini. Una battuta che era stata presa anche con simpatia e ironia da Sophie che aveva aggiunto: “Dai Sole smettila non farmi ridere troppo che poi perdo l’espressione per la foto“. A questo punto è stata immediata la risposta pungente di Soleil: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l’espressione”. Questa volta però la reazione di Sophie non è stata la stessa, visto che la Codegoni non ha reagito nello stesso modo, anzi.

E’ scontro nella casa tra Soleil e Sophie: ecco che cosa è successo

Sophie ha reagito anche perchè Soleil ha continuato con la sua esposizione e ha detto: “Amore ma non sono offese, che sei piena di plastica è un dato di fatto, non un’offesa. Hai più plastica nel corpo che intelletto o personalità, è un mio pensiero, smettila di usare questo tono da lagna”.

Sophie quindi ha risposto: “Anche lo fossi sarebbe un problema mio. Ho rifatto solo il seno c’è qui il chirurgo che può dirlo, al contrario tuo che hai stravolto i connotati. Stai cercando costantemente di umiliare le persone, lo fai con me, lo fai con Miriana, lo fai con Gianmaria. Non ti puoi permettere di offendere le persone, sei una spazzatura umana, buttati nella spazzatura.”

La Sorge ha continuato: “Ti umili da sola sentendoti tale. Se pensi che sia umiliante rifarsi tutta non ti rifacevi tutta, se lo trovi umiliante sono fatti tuoi. Io spazzatura? Almeno io vado nell’umido e non inquino questo mondo, datti una regolata”.

Gli altri vipponi hanno assistito alla scena. C’è chi ha continuato a mangiare, gustandosi lo spettacolo, chi poi ha preso le difese di Sophie che ha reagito malissimo e dopo la discussione ha avuto una forte crisi di pianto.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".