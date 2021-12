Una serata infuocata quella di ieri nella casa del Grande Fratello VIP con lo scontro tra Valeria Marini e Sophie Codegoni ma non solo. Le due vippone hanno parlato delle pulizie ma anche dello stato di degrado dei bagni che spesso vengono lasciati in condizioni pessime da alcuni concorrenti. La litigata è iniziata ieri sera quando Valeria Marini ha invitato la Codegoni a essere più precisa e a rispettare i turni e le regole. La Marini infatti non ha gradito che nessuno avesse lavato i piatti mentre la Codegoni, come si può vedere dai tanti video che circolano in rete, provava a spiegare le sue ragioni. Sophie infatti avrebbe deciso di passare più tempo alle chiacchiere con gli amici, che presto se ne andranno, invece che lavare i piatti. E pensare, tra le altre cose, che nella prima serata non si è mai parlato di questo abbandono…In ogni caso Sophie e Valeria, nel corso del loro confronto, hanno anche parlato di alcuni concorrenti che a quanto pare, lascerebbero il bagno in condizioni pietose.

Valeria Marini e Sophie Codegoni: è scontro per le pulizie

Mentre Sophie provava a spiegare le sue ragioni, Valeria ha sbottato: “Noi andiamo sempre dritti a far le cose, chiuso il discorso. Non rigirare le frittate, ti prego. Va bene… allora facciamo così, oh mamma mia ragazzi… pronto? C’ero anch’io… connettiti, gong! Chiudiamo. Devi capire che quando siamo di turno… l’hai sempre fatto? Non mi risulta. Il rispetto c’è a livello umano ma sulle pulizie meno. Ci sono le cicche, la pipì a terra. Anche io ho pulito la cacca nel bidet.“

Sophie quindi ha ribadito la sua di posizione: “Noi abbiamo trovato la cacca nel bidet e dovevo pulirla io, quindi fidatevi… qui dentro ci sono altre persone con cui parlarne e non sono io. Sono quattro nomi che non faccio ma so benissimo chi fa la cacca nel bidet, chi non fa i piatti e chi lascia le cicche e non sono io. L’unica pecca che ho è che lascia la camera disordinata ma sulla pulizia sono molto precisa“. Sophie quindi ha lanciato una bomba non da poco, i famosi vipponi che lasciano persino il bidet sporco, diranno chi sono? Ammeteranno le loro colpe? Potrebbe essere un argomento interessante per le prossime puntate “il cacca bidet gate“…

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".