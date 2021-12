Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo di nuovo vicini prima dell’addio?

E’ tempo di decisioni nella casa del Grande Fratello VIP 6 tra oggi e lunedì infatti, i concorrenti rimasti in gioco saranno chiamati a fare una scelta: dentro o fuori? La finale del reality era prevista, almeno da contratto dei vipponi che hanno iniziato il loro viaggio a settembre, per il 13 dicembre ma come sappiamo, si andrà avanti fino a marzo. Per questo motivo alcuni concorrenti stanno per lasciare il gioco. Tra questi dovrebbe esserci Manuel Bortuzzo che ha diversi impegni da rispettare: sta per uscire infatti il film della sua vita e lui dovrà iniziare la promozione . Nelle ultime ore, Manuel si sta riavvicinando a Lulù Selassiè e molti hanno pensato che sia anche per questo motivo: la pace prima dell’addio! Dopo il massaggio artistico che Manuel ha fatto a Lulù, tra i due sembrerebbe esser tornato il sereno, forse perchè Manuel sa che molto presto lascerà la casa, chi lo sa.

Ieri Manuel ha comunque fatto un bilancio di quello che è stato il suo percorso anche in relazione alla storia con Lulù.

Tra Manuel e Lulù torna il sereno prima dell’addio?

“Noi abbiamo investito tanto tempo per capirci e comprendere molte cose tra noi. Però è servito per capire come rispettarci a vicenda. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui” ha detto Manuel a Lulù ed è proprio vero, perchè poche altre donne si sarebbero fatte trattare in quel modo. Manuel ha continuato: “Guarda che non è scontato o normale. Di solito nel momento in cui io dico ‘o così o basta’ chiudo tutto. Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto. A livello mentale non mi riconoscevo in quello che avevi combinato, perché io non sono così.”

Manuel ammette quindi di aver sbagliato con Lulù. Ricordiamo tutti quando in puntata Carmen Russo si è avvicinato al Bortuzzo e gli ha chiesto di andare in bagno da Lulù, che forse così facendo lei si sarebbe calmata e il veneto aveva risposto “Io non ci penso proprio”. A quanto pare, ci ha ripensato e ieri le ha detto: “Anche se ammetto che è sempre facile criticare e giudicare qualcosa che non è tuo. Ti devo prendere così come sei, con le tue fragilità. Devo essere contento anche dei momenti di debolezza che hai. Tu avevi bisogno di qualcuno accanto, che poi non dovevo fare nulla, basta un abbraccio e uno sguardo. Forse ti saresti fermata subito se ti avessi abbracciata come meritavi. Con Maria in puntata ti sei agitata un sacco, se fossi venuto io forse ti saresti calmata. Avrei potuto fare andare le cose in modo diverso. Lo stesso per tirati fuori dal bagno. Ok che hai sbagliato, ma forse se fossi stato li avrei fatto andare le cose in modo diverso”.

Manuel ha anche detto a Lulù che potrà considerarlo un punto di riferimento perchè ha capito finalmente tante cose, sarà vero? Vedremo…

