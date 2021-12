Miriana Trevisan si dichiara a Biagio? Ci sarebbe però una fidanzata di troppo

Da quando Biagio d’Anelli è entrato nella casa del Grande Fratello VIp 6 Miriana Trevisan sembra essere rinata. Archiviata subito la storia con Nicola Pisu, l’ex moglie di Pago si è avvicinata molto ( non fisicamente ma passando molto tempo con il gieffino) a Biagio. Ieri sera poi, parlando di quello che sente e di quello che potrebbe provare, non ha nascosto, chiacchierando anche con Giacomo Urtis, che potrebbe esserci una attrazione. Miriana infatti inizia a pensare che oltre all’attrazione fisica, con Biagio ci potrebbe essere anche altro, perchè si sente presa da lui anche a livello mentale. Quello che però forse la Trevisan non sa è che in teoria, Biagio dovrebbe essere fidanzato. Il d’Anelli in questi anni è spesso finito sui giornali per le sue relazioni: ricorderete la storia con la Tittocchia, la storia con la ex di Morgan ( anche lei ex concorrente del Grande Fratello) e la conoscenza con Flavia Vento, caduta in tentazione. Alla fine però il cuore di Biagio lo ha rubato una ex miss calabrese che vive in Germania. Da pomeriggio 5 Biagio aveva parlato poco tempo fa di questa storia, raccontando di come fosse felice e sereno nonostante la distanza.

Biagio d’Anelli è fidanzato?

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 Biagio non ha mai parlato della sua fidanzata e anche sui social non ci sono immagini che lo mostrano in compagnia della ragazza, quindi la storia potrebbe essere finita? Il nome della fidanzata ( che a questo punto potrebbe essere una ex fidanzata) è Silvana Curcio e per il momento Biagio non ha fatto cenno a questa storia. Ha il cuore libero e potrebbe quindi avvicinarsi a Miriana che non ha nascosto l’attrazione che prova per lui? Non ci resta che aspettare per capire. Sia Biagio che Miriana a quanto pare, passeranno ancora altro tempo nella casa per cui tutto potrebbe succedere.

E chissà magari sarà proprio il Grande Fratello a mettere Biagio davanti alla verità: è single oppure no? Nel frattempo il pubblico che segue il programma di Canale 5 si divide: c’è chi pensa che Miriana si sia consolata anche troppo presto e chi invece fa il tifo per una nuova coppia, visto che fino a questo momento, quelle nate in casa, sembrerebbero essere tutte delle sòle.

