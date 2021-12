Sophie Codegoni stanca di Soleil pronta a rivelare cose scottanti su di lei

Nella puntata del Grande Fratello VIP in onda oggi, 10 dicembre 2021, potremo assistere forse a un momento pieno di rancore e trash che vedrà protagoniste Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Tutto è successo ieri, quando Soleil ha offeso Sophie con una battuta e poi le due se le sono cantate dicendosene di ogni. La cosa è andata avanti con un lungo sfogo da parte di Sophie. La Codegoni si è detta stanca di sopportare le cattiverie della Sorge e ha detto anche di essere pronta a tirare fuori tutto quello che sa di lei. Adesso basta, se continuerà a trattarla male, come fa anche con gli altri, arriverà il momento di dire tutto, anche quello che finora ha tenuto per lei. Ne ha parlato anche con Gianmaria ieri sputando fuori il rospo. Il pubblico che segue il Grande Fratello VIp 6 quindi è pronto a scoprire tutta la verità, visto che abbiamo ancora altri mesi davanti a noi, un dono sotto l’albero non sarebbe male. La Codegoni ha iniziato comunque a tirar fuori qualcosa…

La litigata tra Sophie e Soleil nella casa ieri

Sophie sbotta: contro a dire tutto quello che sa su Soleil

La Codegoni parrebbe quindi essere pronta a vuotare il sacco:

Quella non dovrebbe proprio stuzzicarmi. Poi soprattutto con le cose che so di lei. Parlo di tante robe successe prima del GF Vip. Che non si azzardasse ed evitasse proprio. Non ci provasse più a darmi fastidio. Ho assistito a delle scene fuori da qui, che lascia perdere proprio. L’hanno cacciata da una cena, che gratuitamente si è messa ad insultare Vito e poi…

Non solo, la Codegoni ha affermato che anche l’avvicinamento tra lei e Alex Belli potrebbe essere una cosa studiata a tavolino, solo per far si che si parlasse di loro. Accuse molto forti che però poi la regia ha censurato e questo ci lascia immaginare che non se ne parlerà mai in diretta. Perchè si sa, delle cose più interessanti, meglio non parlare. Diamo spazio agli stupidi scherzi che vedono vittima Giucas Casella, scherzi che fanno ridere solo il conduttore.

