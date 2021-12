Alex Belli cerca di mettersi in contatto con i parenti ma risponde solo “l’idraulico”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è tempo di decisioni e questa sera i concorrenti, durante la puntata in onda il 13 dicembre 2021, dovranno dire che cosa vogliono fare: continuare il gioco o lasciare? Tra i vipponi chiamati a prendere una decisione c’è anche Alex Belli, entrato come molti altri suoi compagni a settembre. Come saprete, per Alex Belli nelle ultime ore non è arrivato nessun video messaggio da parte dei familiari che a quanto pare, non hanno avuto molto da dire sul suo percorso nella casa e hanno deciso di non farsi più sentire. Una cosa che ha mandato in tilt Alex, che ha quasi sfasciato la porta rossa ma che alla fine ha deciso di restare nel gioco. Ieri poi, tutti i concorrenti, hanno avuto modo di parlare con i propri cari. Per un saluto, per un consiglio. Si sono tutti confrontati con i parenti o con il proprio manager per arrivare a prendere una decisione in vista appunto di questa serata importante. Tutti, anche questa volta, tranne Alex Belli. E’ stato l’attore a raccontare ai suoi amici nella casa quello che è successo.

Nessun parente di Alex Belli gli risponde al telefono

Rientrato dal confessionale, per confrontarsi con i suoi compagni, Alex Belli ha spiegato che ha provato a chiamare ben 5 persone che fanno parte della sua famiglia ma che nessuno ha risposto. Ovviamente neppure Delia Duran ha risposto al telefono ed è scomparsa dai radar social ormai da giorni. Ci dobbiamo aspettare un ingresso nella casa in grande stile? Le cose sono due: o la famiglia di Alex Belli si sta dissociando da tutta questa sceneggiata degna neppure della tele novelas sudamericana meno vista, o c’è qualcuno che gestisce in modo impeccabile questa vicenda, per creare ogni giorno una nuova pagina. E a tal proposito, ecco che dopo Ciccio Pasticcio, viene fuori l’idraulico…

Perchè Alex Belli ha chiamato l’idraulico, chi è davvero?

L’attore, ha spiegato che è riuscito a mettersi in contatto solo con l’idraulico. Chiaramente si stava riferendo a una persona di cui non può fare il nome, perchè altrimenti chiamare dalla casa del GF VIP il proprio idraulico? Stando a quello che molti spettatori hanno ascoltato, dopo la conversazione di Belli con questo sedicente idraulico, questa persona gli avrebbe detto di andare avanti nel gioco e di continuare, cosa che Alex è pronto a fare.

Ovviamente sui social è esplosa l’ironia…

