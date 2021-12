Anche Davide Silvestri molla Alex Belli: fa solo sceneggiate

Tempi duri nella casa del Grande Fratello VIP 6 per Alex Belli. Delia Duran si fa paparazzare con un altro uomo, Soleil mette in dubbio la sua persona, i parenti non gli rispondono al telefono e adesso sta per perdere l’unico amico vero che sembrava avere nella casa. Parliamo di Davide Silvestri che non ci sta più e che nelle ultime ore ha preso le distanze dall’attore, parlando anche chiaramente con il Belli. La sceneggiata della porta rossa non è andata giù a Davide che ha notato un particolare: Alex prima di far finta di uscire, si è assicurato che la porta fosse ben chiusa. Del resto, come ha detto anche l’ex comodino Andrea Zelletta , nella casa del GF VIP ci sono una serie di uscite di sicurezza e molte porte aperte per chi ha bisogno di uscire…

Ma torniamo allo sfogo di Davide che non se la sente più di stare dalla parte di Alex Belli.

Anche Davide Silvestri molla Alex Belli : la scelta

Parlando con Francesca Cipriani, Davide ha commentato: “La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia.” L’ex attore di Vivere non ha dubbi anche su quelle che saranno le prossime mosse che Belli farà: “Poi dice che non resta. Ma io lo vedo il Belli che alla fine mi dice che rimane. Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli. Dai ma ancora non hai capito? Tu ancora che gli dai retta, è ovvio che resterà.

Davide non ha espresso questi suoi dubbi solo con gli altri ma ne ha parlato anche con Belli al quale ha lanciato questa bordata: “Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa. Prima pero’ vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela“. A quanto pare Alex ormai è sempre più solo anche nella casa del Grande Fratello VIp.

