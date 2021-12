Per Jessica Alex e Delia volevano una cosa a tre co Soleil che conferma e aggiunge altro

Come era prevedibile, dopo l’uscita di Alex Belli nella casa del Grande Fratello VIP 6, molti concorrenti hanno detto la loro su quello che è stato il rapporto tra l’attore e Soleil. Anche la Sorge ha scelto di confrontarsi con gli altri concorrenti, iniziando a credere che l’attore abbia preparato tutto a tavolino ( ha persino trovato dei bigliettini per la casa a dimostrazione che Belli sapeva che se ne sarebbe andato). Parlando con Jessica, la Sorge le ha anche detto che già dalla mattina Alex le aveva rivelato che avrebbe regalato al pubblico un colpo di scena, cosa che poi è accaduta. Ma la principessa Selassiè ha una sua teoria su tutto quello che è successo e parla di Alex e di Delia come di una coppia aperta ( anche se lo ricordiamo, l’attore in un altro momento, su richiesta di Signorini aveva negato che lo fossero). Una coppia aperta che avrebbe voluto “fare una cosa a tre con Soleil”.

La convinzioni di Jessica Selassiè: Alex e Delia una coppia aperta

Jessica è convinta che Alex e Delia avessero ben studiato tutti i concorrenti prima di entrare e avessero identificato in lei la preda migliore: “Avranno visto di tutte le persone quale era quella con cui potevano. Anche perché poi tutta quella robaccia fuori luogo del ‘sei bella’ he ti ha detto lei durante la litigata. Cioè, come tipo un cosa a tre. Io l’ho letta che volevano fare una roba a tre dai. Per me era così e infatti ero rimasta scioccata devo essere sincera. Ah, ti ha detto che sono una coppia aperta?“.

Soleil ha commentato: “Una cosa a tre con me? Gli piacerebbe a tutti e due fidati. Poi in tutto ciò le cose che mi ha detto Ale riguardo loro, diciamo che non aveva senso le scenate a vicenda di gelosia. Mi ha detto che la loro coppia è… Geloso di lei? Vabbè domani ne parliamo meglio, però invece no“.

Jessica che fa fare mente locale a Soleil dicendo che era tutto studiato fuori da Alex e Delia. Soleil finalmente ha capito che è servita a quei 2 solo per il loro show! E infine Soleil spilla: Alex le ha detto che sono una coppia aperta con Delia e censura 💣 #gfvip pic.twitter.com/dEsojpU5PT December 14, 2021

Soleil non ha più dubbi, a quanto pare, sul fatto che tutto fosse organizzato.Anche gli altri vipponi iniziano a credere che Alex abbia studiato bene il piano, rovinando quella che era una bella amicizia all’inizio e che poi però non lo è stata più. Soleil si è detta pronta a raccontare anche altro, aggiungendo che poco prima di uscire Alex le aveva detto che non sapeva più se credere nel suo matrimonio e in quello che provava per Delia e poi invece scopre che ha lasciato dei biglietti per casa, ben sapendo quindi che sarebbe uscito e che l’avrebbe lasciata da sola…

