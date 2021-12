Davide prende le distanze da Alex e Soleil: pronto a nominare la Sorge

A Davide Silvestri poco importa se Soleil Sorge è sempre una delle preferite dal pubblico. L’amicizia che c’era all’inizio tra loro, anche complice Alex Belli che era il collante, ormai non esiste più e dopo le ultime ore passate nella casa del Grande Fratello VIp 6, l’ex attore di Vivere è arrivato a fare la sue valutazioni. Ha deciso che continuerà questo percorso da solo, senza aver bisogno di persone come Alex o Soleil al suo fianco e per questo ha intenzione di nominare la Sorge, laddove fosse possibile. La goccia ce ha fatto traboccare il vaso è stata la litigata che c’è stata ieri quando Soleil ha deciso di “cacciare” Gianmaria Antinolfi dalla stanza da letto che condivide con Davide, accusandolo di portare solo energia negativa in quel posto. Davide ovviamente, non ha gradito le parole di Soleil e si è sfogato con le altre persone nella casa del Grande Fratello VIP 6.

La lite tra Gianmaria e Soleil

Davide Silvestri pronto a nominare Soleil Sorge

“Adesso la mia nomination sarebbe per Soleil. Questo perché sento che mi ha portato un’energia negativa insieme ad Alex. Perché quell’atmosfera in camera era stancante. Poi valuto in base a quello che succederà. Il mio voto di cuore a pelle è per lei ed è quella la motivazione. Piuttosto che nominare un altro su cui non ho motivazione punto su lei. Se si offenderà dirò pazienza, potrà ricambiare” ha detto ieri sera Davide parlando con i suoi amici nella casa del Grande Fratello VIP.

E ancora: “Bisogna buttare fuori le persone che rompono i co***oni e che ci danno fastidio. Se porti energie negative via, quindi voglio andare su persone che portano queste energie. Si tirano fuori le palle e basta. Magari si creeranno due gruppi, ci si comincerà a scontrare con due squadre e chi vince vincerà. Qua ci siamo io con Manuel, Gianma, Miriana“.

Ma del resto anche Soleil probabilmente se lo aspetta. Nell’ultima puntata infatti, dopo l’uscita di Alex Belli era scoraggiata anche da questa situazione. Sapeva che in casa non aveva condiviso molto altro con i vipponi e aveva commentato: “Devo restare in una casa dove tutti mi odiano...”. E lei non è che facciamo moltissimo per farsi amare ecco.

