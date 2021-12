Sabrina Salerno, lo sfogo del marito dopo Ballando con le stelle

Il marito di Sabrina Salerno l’ha sempre sostenuta, da quando si conoscono e quando la cantante ha detto sì alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Lui l’aveva avvisata che non sarebbe stato semplice ma lei all’inizio aveva sottovalutato l’impatto emotivo, il desiderio del pubblico di conoscerla fino in fondo, la necessità di chi balla di doversi lasciare andare. Tutto a favore dello show e di se stessi e Sabrina Salerno l’ha fatto, il suo percorso è stato il più bello, si è trasformata e la sua finale era da vittoria. L’ultimo ballo con Samuel Peron era perfetto, hanno fatto sognare, hanno emozionato ma senza mai alzare la voce e senza creare il gossip. Sabrina Salerno non ha vinto Ballando con le Stelle ma è ugualmente felice. Suo marito invece sembra ci sia rimasto male più di lei.

Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno non accetta la mancata vittoria di sua moglie

Enrico Monti ha utilizzato il post di Selvaggia Lucarelli per dire ciò che pensava. Una difesa non necessaria perché nessuno ha attaccato la cantante. “Ha detto bene…” ha invece commentato condividendo il post di Selvaggia. “Essere persone per bene è meno vincente dì quanto si pensi… ma che brutta immagine della televisione e dell’Italia. Credo onestamente che Sabrina avrebbe meritato dì più, e lo credono veramente in molti, ma tutto questo fa parte del gioco, dell’orribile gioco dello show business, non abbiamo scoperto nulla dì nuovo”. E’ amareggiato il marito di Sabrina e lei commenta: “sono felice comunque” ma apprezza ovviamente il gesto dell’uomo che ha sempre descritto come un vero principe.

Sabrina Salerno dopo tre mesi sta tornando a casa, lascia Roma e in macchina è con gli uomini più importanti della sua vita. Pensa all’albero di Natale che non farà perché adesso deve riposare, ma scommettiamo che lo farà. Intanto, il viaggio lo fa mano nella mano con il suo Luca, suo figlio.

