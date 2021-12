Biagio d’Anelli resta single dopo il suo avvicinamento a Miriana Trevisan?

Se non sei fidanzato con una donna che crede alla chimica artistica e alle relazioni empatiche, è chiaro che se ti avvicini a Miriana Trevisan e le sfiori le labbra con la tua bocca e le sussurri dolci parole, c’è un grande problema. E il problema lo avrebbe vissuto la fidanzata di Biagio d’Anelli, la ragazza con la quale il concorrente del Grande Fratello VIP 6 sta da più di due anni. Una relazione a distanza ma stabile, con lei che vive a Stoccarda e lui che la raggiunge quando può. Una donna della quale il d’Anelli non ha parlato moltissimo nella casa del GF VIP anche se tutti sanno che è fidanzato. O a questo punto, che forse lo era. Stando a quanto riferisce Novella 2000, la fidanzata di D’Anelli non avrebbe affatto gradito quello che ha visto negli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello, decidendo quindi di lasciare il suo ragazzo.

Biagio d’Anelli mollato dalla fidanzata?

Sulle pagine del sito di Nocella 2000 si legge “ Silvana Curcio avrebbe deciso di mollare Biagio ora che D’Anelli, concorrente del GFVip, ha manifestato un chiaro interesse verso la coinquilina Miriana Trevisan. […] è innegabile che Biagio nutra del tenero per l’ex valletta di Mike Bongiorno. Nelle ultime dirette del reality il flirt dei due, condito per ora da carezze e qualche effusione, è stato anche argomento di dibattito con gli altri concorrenti”.

Un bel regalo di Natale quindi per il concorrente che tra l’altro, nei prossimi giorni potrebbe anche uscire. E’ tra i nominati di questa settimana e nella serata del 27, conoscerà il suo destino. Nei prossimi giorni i concorrenti riceveranno regali e video da parte delle persone a loro care per Natale e forse, se non arriverà nulla per il D’Anelli, capirà da solo che la sua fidanzata ha messo la parola fine a questa storia. Intanto lui e Miriana sono sempre più vicini ma non si capisce dove vogliano andare a parare di preciso. Staremo a vedere.

