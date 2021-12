Sonia Bruganelli in pausa dal GF VIP 6: chi prende il suo posto?

Nelle prossime puntate del Grande Fratello VIP 6 Sonia Bruganelli potrebbe prendersi una pausa. Le voci su questa situazione sono diverse: c’è chi dice che Sonia aveva firmato un contratto fino a dicembre, e che quindi non avrebbe nessuna intenzione di tornare in onda dopo le feste di Natale. C’è chi dice invece che la Bruganelli avesse chiesto un solo giorno di “ferie” dovendo passare all’estero le vacanze con la famiglia. E c’è chi invece pensa che dopo la discussione con Alfonso Signorini, l’imprenditrice non metterà più piede nello studio di Canale 5.

A fare chiarezza su quello che potrebbe succedere, ci ha pensato Gabriele Parpiglia da Casa Chi ( tra l’altro il giornalista è molto amico di Sonia Bruganelli per cui certamente è informato sui fatti). In tutta questa storia, va detto, c’è anche chi crede che la lite tra Sonia e Alfonso fosse stata scritta a tavolino e che non ci fosse nulla di vero…

Ma torniamo alla signora che dovrebbe prendere il posto di Sonia Bruganelli.

Chi sbarca nello studio del GF VIP al posto di Sonia?

Vi ricordiamo che il Grande Fratello torna in onda dopo le feste, il 27 dicembre, con la puntata del lunedì. Dall’ultimo appuntamento con Casa Chi, Parpiglia ha spiegato: “Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non verrà sostituita e che ci sarà solo Adriana .“

E ancora: “Il nome della prescelta è stato già fatto, il personaggio è già stato scelto. Posso dirvi che va ricercato all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1. La persona che sostituirà Sonia sarà una ex concorrente donna di 44 anni. Chi è intelligente la indovina. Sarà un nome che rimanda in qualche modo a qualcosa che si avvicina a Sonia e al suo mondo. Ha avuto “l’ok” di Sonia e potrebbe avvicinarsi a lei, ma non dico altro adesso.”

Dando un’occhiata al cast della prima edizione del GF VIP, ci viene in mente che la sola persona candidata a questo ruolo potrebbe essere Elenoire Casalegno. Vedremo!

