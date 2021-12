Grave lutto per Miriana Trevisan: i concorrenti si stringono intorno a lei

Purtroppo queste feste di Natale per i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 diventano ancora più tristi, non solo per la lontananza dai loro cari ma anche per le notizie funeste che arrivano da fuori. Oggi pomeriggio Miriana Trevisan è stata informata di un grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Dopo Alessandro Basciano, che ha perso il nonno, anche per Miriana arriva una notizia che mai avrebbe voluto ricevere. Sono stati i concorrenti a parlare tra loro di quello che stava accadendo e del motivo per il quale Miriana era stata convocata dalla produzione per parlare con la sua famiglia. Purtroppo un suo zio è venuto a mancare.

Miriana Trevisan colpita da un doloroso lutto

E’ stata Lulù a dire alle altre concorrenti e ai vipponi quello che stava succedendo a Miriana, molto scossa da questo grave lutto. Per il momento Miriana viene coccolata dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello VIP che stanno cercando di starle accanto in questo momento così delicato. Tutti stanno cercando di dare una parola di conforto a Miriana che deve decidere che cosa fare. Katia e Soleil si sono avvicinate a Miriana nonostante i dissidi avuti negli ultimi giorni, per mostrarle il loro affetto. Un gesto che molti spettatori hanno apprezzato. La Trevisan è stata poi abbracciata da Manuel, molto vicino a lei in questo momento doloroso. La concorrente del GF VIP 6 sembra essere davvero molto provata per questa perdita, a lei e alla sua famiglia va anche il nostro abbraccio virtuale.

