Capodanno con i vipponi: arriva il bacio tra Gianmaria e Federica ma non è come sembra

E’ scattato il bacio tra Federica e Gianmaria, due dei concorrenti del Grande Fratello VIP 6 che ieri sera, nella notte di Capodanno, in qualche modo si sono avvicinati. Quando Federica è entrata nella casa del Grande Fratello, in molti hanno pensato che tra lei e l’Antinolfi potesse nascere qualcosa ma si è subito capito che sarà difficile. Ieri il bacio sotto il vischio, ma solo uno scherzo, nonostante le frecciate di Gianmaria e gli apprezzamenti. In questo caso sembra essere Federica a non mettere neppure in conto la possibilità di avere una storia con l’imprenditore. Ne aveva parlato anche qualche sera fa con Nathaly Caldonazzo, spiegandole che lei non ha bisogno di passare molto tempo con una persona per capire se le potrebbe piacere o meno. Ha già intuito che tra lei e Gianmaria non potrebbe esserci nulla. Lo trova un ragazzo interessante, molto educato ma non è scattato nulla fisicamente e non solo. Non è il suo tipo ma la cosa che manca è quel guizzo in più, forse la cazzimma, per dirla alla napoletana. Federica ha spiegato anche ad altre amiche nella casa, che a lei piace un genere di uomo diverso e Gianmaria non potrebbe fare al caso suo.

Anche nella casa si scherza sulla possibilità di vederli insieme. A mettere un po’ di pepe ci ha pensato ieri Jessica, che ha suggerito ai due di darsi il famoso bacio sotto il vischio che lo scorso anno era stato più che galeotto per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ma qui, ovviamente, siamo lontani anni luce quel genere di sentimento.

E il pubblico a casa che cosa pensa?

Federica e Gianmaria possibile nuova coppia al GF VIP 6?

Chi segue la diretta del reality spesso, ha subito intuito che quello di ieri è stato un bacio di circostanza, un gioco, come succede spesso nella casa. Però il pubblico si divide: c’è chi pensa che Gianmaria e Federica possano essere una bella coppia e che magari tra qualche giorno lei si lascerà andare e c’è chi invece non mette minimamente in conto che possa sbocciare qualcosa. Staremo a vedere…Tra l’altro sembra che Gianmaria sia destinato a lasciare molto presto la casa del Grande Fratello e forse anche per questo, non azzarda un approccio diverso…

