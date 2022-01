Selvaggia Lucarelli parla della Ricciarelli: “Prepotente e misogina” e spunta il video shock

Sui social, da ore, è scoppiata una vera e propria polemica contro l’atteggiamento di Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello VIP 6. Ci sono persino delle petizioni in cui si chiede di far uscire la cantante dal gioco. Dopo le pesantissime offese che Katia ha rivolto a Miriana Trevisan e anche a Lulù Selassiè, il pubblico è davvero stanco del fatto che si continua a tollerare le uscite della Ricciarelli. Da ieri sera tra l’altro è diventato virale un video, con tanto di commento della Gialappa’s Band, che mostra la Ricciarelli nel reality La Fattoria. Anche in quella occasione Katia se la prese con le donne, in particolare con Selvaggia Lucarelli e Justine Mattera, eppure aveva 20 anni di meno, non si può neppure giustificare con “la stanchezza dell’età”. Pochi minuti fa, Selvaggia Lucarelli, proprio ripescando uno dei quei video, ha deciso di commentare a sua volta l’atteggiamento che Katia ebbe all’epoca ma non solo.

“Vedo critiche in giro per l’atteggiamento arrogante e volgare della Ricciarelli al Grande Fratello, che non sto seguendo” – ha scritto su Instagram la giornalista – “Non sono sorpresa però. Mi avete sbloccato un ricordo. Anno 2006, La Fattoria, una delle prime esperienze in tv. Ero una semi-sconosciuta tra personaggi molto noti (Montano, Arca, Mattera, Marcus Schenkenberg, Petrarolo, Fabiani…) E poi lei. Me la ricordo bene la Ricciarelli. “

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Katia Ricciarelli

E commenta: “Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne. La mandai spesso a quel paese, tra i pochi che non la temevano. Tra sue le perle, come si vede in questo video d’annata, mi invitò a fare la madre anziché cercare di far carriera. “

Come ricorda Selvaggia: “Erano altri tempi, nessuno si indignò. Alla fine io in effetti abbandonando mio figlio sul ciglio dell’autostrada un po’ di carriera l’ho fatta. Lei 16 anni dopo è al GF. E non mi sembra cambiata un granché. Peccato. Perché in qualche raro, rarissimo momento quella sua durezza crudele faceva anche tenerezza.”

Il video che ci ricorda come anche all’epoca, la Ricciarelli, lasciò il segno

#gfvip 😳Un brevissimo riassunto di Katia Ricciarelli quando partecipò alla FATTORIA del 2006 commentata dalla GIALAPPA'S…😅 Forse un demone si è impossessato di Lei? Altrimenti tanta cattiveria non si spiega!🙄 pic.twitter.com/ieuM5XNtPm January 3, 2022

Nei tanti video che circolano in rete, si sente dire alla Rendi Ingerman, un’altra protagonista del reality, che l’avrebbe sbattuta al muro e spappolata. A un’altra concorrente invece disse: “Ma non ti sei ancora sparata, se avessi avuto la tua età io lo avrei fatto” dandole dell’essere inutile. Ecco forse, le poche persone che Katia ha fuori dalla casa, farebbero bene a farle una telefonata per dirle che è arrivato il momento di lasciare il gioco. Il caro Signorini, che tanto la idolatra e la protegge dicendo di volerle bene, in realtà le sta solo facendo un grande male.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".