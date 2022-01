Alfonso Signorini entra nella casa per un discorso con i vipponi e un provvedimento

Nel day time del Grande Fratello VIP 6 in onda oggi, 7 gennaio 2022, i concorrenti sono stati informati della diretta di questa sera. Non ne sapevano nulla ma l’unico motivo che li ha resi felici è sapere che, non avendo votato per i preferiti questa settimana, non ci saranno. “Rivoluzione” ha urlato Giacomo, dicendosi felice per il fatto che finalmente questa sera si potranno quindi votare tutti i vipponi. Almeno questa è la speranza dei concorrenti che da 4 mesi a questa parte, sono costretti a cambiare i loro voti, a causa delle preferenze e delle immunità date sempre alle stesse persone…Alfonso Signorini si è collegato in diretta nella casa del Grande Fratello e ha annunciato che oggi ci sarà quindi la puntata, invitando i vipponi a prepararsi per la prima serata. Un annuncio arrivato all’improvviso al quale non tutti al momento sembrano credere. La più sorpresa è apparsa Katia Ricciarelli che probabilmente si aspetta una puntata infuocata…Anche il pubblico la vorrebbe protagonista , ma forse non nello stesso modo in cui lo sarà perchè davvero, la sensazione è che questa sera, contro ogni pronostico, contro ogni senso, per la cantante non arriverà nessun provvedimento.

Alfonso Signorini pronto a entrare nella casa del Grande Fratello VIP 6

“Vi ricordate che lunedì sera ci eravamo salutati in un modo e vi avevo parlato di un provvedimento? ” ha detto Signorini in diretta oggi pomeriggio su Canale 5. Ebbene oggi il conduttore entrerà nella casa del Grande Fratello VIP 6 per fare una chiacchierata con i concorrenti e come qualcuno ha anche anticipato via social, ci sarà un provvedimento ma molto probabilmente non avrà nulla a che fare con Katia Ricciarelli. Mentre tutti, dai telespettatori ai critici di tv, passando agli ex concorrenti del reality, invocano una squalifica per Katia Ricciarelli, Signorini si preparerebbe invece a dare un provvedimento contro Lulù Selassiè…Anche nel day time sono state mostrate delle immagini della principessa e di Soleil mentre si parlava del provvedimento. Le anticipazioni in questo senso erano arrivate da più parti in questi giorni e a quanto pare, i ben informati, non si sbagliavano.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".