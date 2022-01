Le critiche di Barù ad Alfonso Signorini: è l’unico a prendere una posizione

Finalmente qualcuno nella casa del Grande Fratello VIP 6 dice qualcosa di sensato, che prescinda da un rapporto o una amicizia. Se è vero che alcune persone di una certa generazione ( stiamo comunque parlando di una donna di 70 anni, non di una signora di 90) hanno una mentalità diversa dai cinquantenni, dai quarantenni e via dicendo, è anche vero che non si possono giustificare. Soprattutto se le cose dette, sono dette con cattiveria, mentalità a parte. Quando Alfonso Signorini giustifica Katia Ricciarelli, dicendo che anche sua madre aveva un certo tipo di mentalità, dimentica anche un’altra cosa fondamentale: sua madre non andava in televisione, non doveva avere a che fare con altra gente in un programma ( un reality) e non veniva vista in diretta h24 quasi, da milioni di spettatori. E Barù, con le sue frasi, coincise ma precise è andato dritto al punto ieri sera, dopo la diretta. Che fosse scocciato da tutto quello che si era visto in puntata, era parecchio chiaro ( il suo sfogo nel confessionale mentre Signorini voleva giocare, sapeva davvero di una stanchezza nello stare in un gioco del quale poco si sente partecipe). E ieri sera dopo la diretta ha spiegato perchè l’atteggiamento di Katia Ricciarelli, non doveva essere in nessun modo giustificato.

La condanna di Barù ad Alfonso Signorini

Pochi minuti dopo la diretta, parlando con i suoi compagni di viaggio ha detto: “Non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere, non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fuck*d. Cose brutte!.”

Peccato però che anche gli altri concorrenti del GF VIP 6 non si siano resi conto della gravità di quello che è successo, arrivando a votare per l’ennesima volta, Katia Ricciarelli come preferita, dandole anche in questa puntata, l’immunità.

