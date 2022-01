Katia Ricciarelli spara ancora contro Manuel: “Spero che vada via, è cattivo”

Peccato che il Grande Fratello abbia deciso di non mostrare alcune perle che Katia Ricciarelli ha regalato sul conto di Manuel. Il Bortuzzo potrà piacere o non piacere per il suo percorso nella casa del Grande Fratello VIp 6 ma le cose che la cantante ha detto contro di lui, andando a toccare anche la sua disabilità, sono state gravissime. Ci hanno pensato i veri amici di Manuel a farlo notare, gli amici che lo riabbracceranno fuori dalla casa una volta finito il gioco. Probabilmente al Bortuzzo interesserà pochissimo quello che è il parere di Katia, ma dovendo difendersi dalle parole di una donna che dice di vederlo cambiato, che lo definisce incattivito, probabilmente la visione di quei video, gli sarà utile per argomentare delle risposte ben precise…

Nelle ultime ore, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6, la signora Ricciarelli ha regalato altre chicche sul conto di Manuel ( vi mostriamo anche un video che riassume alcune delle frasi che la cantante ha detto). Negli ultimi giorni tra l’altro, tutti stanno cercando di stare vicini a Manuel che è molto provato e che sta per lasciare il reality ( dovrebbe andare via nella puntata di venerdì). Katia invece ieri ha commentato: “Io spero proprio che vada via”.

Grande Fratello VIP 6: le frasi di Katia contro Manuel

Parlando anche con Valeria Marini, che cercava di spiegare a Katia che Manuel è diverso anche perchè presto andrà via e non sta molto bene, la Ricciarelli ha commentato: “Io spero che vada via e che ritorni il Manuel di prima”. La cantante è convinta che la vicinanza a Lulù abbia reso Manuel un ragazzo diverso, non ha minimamente messo in conto che forse il Bortuzzo, si è stancato, a differenza degli altri, del suo modo di fare e non ha nessun bisogno di fingere o stare al suo fianco solo per elemosinare una preferenza.

ma questa è proprio cattiva nell’anima #GFVIP peccato che sia stanco e debba andare via per riprendere gli allenamenti; ma questa soddisfazione non la meriti vecchia pic.twitter.com/fEPcZ4NhZ7 January 11, 2022

Questo video ha scatenato ovviamente per l’ennesima volta la polemica. Ma ora ci chiediamo: che cosa succederà quando Manuel uscirà e Lulù avrà anche modo di tornare a occuparsi “di altre faccende”, si riaccenderanno gli animi nella casa del Grande Fratello VIP 6 visto che quella che si sta vivendo ora, sembra solo un’altra quiete prima della tempesta?

