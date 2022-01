Gianmaria Antinolfi ko dopo il 2 di picche: Manila lo consola

Sono ore complicate quelle che Gianmaria Antinolfi sta vivendo nella casa del Grande Fratello VIP 6. L’imprenditore infatti, pare debba prendere una decisione molto importante, visto che se non lascerà il gioco, potrebbe anche perdere il lavoro. Per cui questi, potrebbero essere gli ultimi giorni al GF VIP e pensava e forse sperava, di goderseli senza troppe preoccupazioni. E invece, dopo i baci appassionati con Federica Calemme, è arrivata la delusione. La ragazza infatti ha manifestato tutti i suoi dubbi su una attrazione che non è quella che si aspettava e sulla voglia di non andare probabilmente oltre, anche perchè con la testa altrove ( ha una amicizia particolare fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6). Nelle ultime ore quindi, Gianmaria si è lasciato andare, travolto da tante emozioni. Un po’ di rabbia, un po’ di delusione, amarezza. Ed è stato consolato da Manila e Miriana. La Nazzaro ha trovato nelle parole che Lorenzo le ha scritto su una lettera, quelle utili per consolare il suo amico.

Manila consola Gianmaria in crisi dopo la decisione di Federica

Una giornata da dimenticare quindi per Gianmaria e Manila, vedendo il suo compagno di stanza sul letto molto giù, ha deciso di stendersi accanto a lui per dargli tutto il suo supporto. Per incoraggiarlo, infatti, l’ex Miss Italia ha deciso di leggergli una frase della lettera che ha ricevuto la scorsa settimana da parte del suo compagno Lorenzo:“Spazza via le nubi che a volte ti circondano e fai spazio ai raggi di un sole che scalda e illumina la bella persona che sei: vera, unica e autentica”.

Sono proprio queste le parole che la VIP vuole dedicare all’imprenditore per fargli capire che – a prescindere da quanto acaduto – tornerà ad essere felice. Con un immenso affetto, inoltre, Manila lo ha stretto in un caloroso abbraccio per fargli sentire tutta la sua vicinanza in questo momento un po’ particolare.

Gianmaria però continua a essere molto turbato. Lo aveva spiegato infatti lui stesso a Federica, parlando proprio con la ragazza e le aveva detto: “Allontanarmi da Sophie è stato molto semplice perchè mancava quella naturalezza che ho avuto con te, staccarmi da te è molto più difficile”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".