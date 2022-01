Sophie scioccata dalle rivelazioni di Giacomo: “Non pensavo aveste avuto una storia”

Era iniziato tutto come una bella chiacchierata in notturna nella casa del Grande Fratello VIP 6, è finita con delle scottanti rivelazioni che oggi hanno fatto il giro del web di prima mattina. Giacomo Urtis ieri ha parlato di una sua relazione molto importante con un uomo sposato. Non ha fatto il nome ma si è capito, almeno a detta dei telespettatori, chi sia questa persona. Il motivo è molto semplice e non sta tanto nei dettagli con i quali Urtis ha descritto la sua relazione quanto nella conversazione con Sophie Codegoni. E’ infatti intorno a lei che ruota tutto. La vippona stava ascoltando le parole di Giacomo quando ha capito a chi si stesse riferendo: “Io non pensavo mi ha detto si Giacomino l’ho conosciuto in aeroporto, poi vi vedo a cena ma non mi aveva detto nulla” ha raccontato la Codegoni. “Eh ma perchè tu ci sei stata troppo poco” ha continuato Urtis ed è qui che tutti hanno ben capito a chi si stesse riferendo il chirurgo. Noi ovviamente non facciamo nomi, e non perchè ci sia qualcosa di scabroso nell’apprendere che un uomo sposato aveva una relazione clandestina. Ma semplicemente per una questione di privacy e rispetto. I diretti interessati, qualora vorranno, potranno fare i nomi, anche se è parecchio evidente di chi si stesse parlando.

La reazione della Codegoni è una delle cose migliori viste nella casa del Grande Fratello VIP 6 perchè a quanto pare non si aspettava che il suo amico fosse bisessuale e che potesse avere anche una storia parallela con un uomo mentre era sposato ( il tutto, a detta di Giacomo, sotto lo sguardo consenziente della moglie che sapeva tutto, visto che loro tre vivevano praticamente insieme).

E’ caccia all’identità dell’ex di Giacomo Urtis: un segreto di pulcinella?

Bracciali d’oro, tatuaggi sul braccio che permettono persino di identificare la persona…Riferimenti a cene e dettagli che inevitabilmente hanno portato i fan del reality a chiacchierare. La Codegoni dal canto suo ha reagito sorridendo ma non se lo aspettava. Una rivelazione davvero inaspettata. Urtis le ha spiegato che ha passato poco tempo in quel giro di amicizie per conoscere i dettagli ma che tutti lo sanno perchè è una relazione nota, non ci sarebbe nulla di scabroso. E non c’è niente infatti di “strano” siamo nel 2022. Il vero problema è che è stato raccontato in diretta, sempre che non fosse voluto anche questo, ormai, ci possiamo aspettare davvero di tutto.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".