Nella casa del Grande Fratello VIP 6 la relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni procede a singhiozzi e tutti gli altri vipponi si trovano a commentare quello che accade, anche Jessica. La bella principessa ieri ha fatto notare che è da pazzi scannarsi la sera prima, dirsene di ogni e poi arrivare a fare pace. Soleil le ha fatto notare che forse, chi è nella sua posizione, non dovrebbe commentare quello che succede tra Sophie e Alessandro e se fosse realmente amica della Codegoni, darebbe qualche consiglio invece che sparlare alle sue spalle. L’atteggiamento di Jessica, ancora troppo vicina a Basciano, non è piaciuto nemmeno a Lulù Selassiè che ieri ha cercato di far notare alcune cose a sua sorella e ha usato anche parole molto forti nei suoi confronti…

“Il comportamento che hai è da sfig*ti. Non insistere con le battute ridicole anch’io mi incazzerei. Vivi in un altro mondo, sembra che non hai mai visto un uomo. Mi dispiace tanto per te… Sei pazza ancora che non capisci e insisti e sbagli.” Con queste parole Lulù ha attaccato sua sorella, spiegandole che le sta dicendo queste cose perchè le vuole bene e vuole che si renda conto degli errori che sta commettendo.

Lulù cerca di aprire gli occhi a Jessica: le ultime news dal GF VIP 6

Lucrezia ha quindi voluto aprire gli occhi a sua sorella anche per altre situazioni e ha commentato: “Non puoi sbagliare in televisione e fare una figura di merd*. Io mi vergogno, nostra madre sarà incazzata nera. Il tuo comportamento è da sfig*ta. Anche con sto Barù non sai qual è il modo giusto. Se mi chiamano in confessionale per questa cosa non ci vado neanche.”

Jessica ha ascoltato le parole di sua sorella ma ha anche voluto rispondere dando il suo punto di vista: “Non è così Lulù. Uno non può essere amico, ma non ho capito… Lo sai che le mie battute non sono il motivo per cui loro litigano, lo sai vero? Pure io mi sono imbarazzata in puntata. Lo fai per me? Nel modo sbagliato… Questa è la tua percezione”

Jessica ha fatto notare che qualche settimana fa lei era nella stessa situazione quando si parlava di Manuel e ha commentato: “Anche a me dispiaceva quando tu facevi figure di merd* in televisione. Cosa ti frega a te? Voglio sbagliare nella vita per poter capire. Devo imparare qual è il modo giusto. Anche se dici cose giuste passi dalla parte del torto con questo atteggiamento“. La più grande delle sorelle Selassiè infatti non ha gradito i soliti modi un po’ sopra le righe come è nello stile di Lulù.

