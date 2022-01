C’è il primo confronto tra Delia e Soleil ma riguarda Manila Nazzaro: il punto

Complice la festa per il compleanno di Katia Ricciarelli e qualche bicchiere che ha sciolto un po’ la tensione, Soleil Sorge e Delia Duran ieri, hanno avuto un primo confronto. Non sono andate oltre, non hanno parlato in profondità di quello che è successo con Alex ma almeno si sono parlate. La Duran in particolare, ha voluto prendere le difese di Manila Nazzaro che in questi giorni le è stata molto vicino, facendo capire a Soleil che la sua amica non le ha mancato di rispetto, che ha solo parlato benissimo di lei. “Non mi ha mancato di rispetto ma di vicinanza” ha detto però Soleil che si è sentita lasciata sola dalla sua amica in un momento delicato.

Diciamo che chi ha seguito anche ieri la diretta del GF VIP 6 ha visto anche altro, ecco e che l’atteggiamento di Manila non è sempre molto coerente.

Delia Duran parla di Manila a Soleil

Le due ragazze quindi, non si sono concentrate su quello che succede tra loro, ma sul rapporto con Manila. E la Duran ha spiegato: “Posso dirti una cosa? Lei mi ha parlato molto bene di te, davvero… Io e te dobbiamo chiarire. Alla fine tu mi devi conoscere perché a volte sì, sono stata durissima, abbiamo avuto dei confronti bruttissimi, lo so. Poi dopo avremo la possibilità di parlare. Ma questa donna qua (Manila, ndr), credimi… sai perché la ringrazio? Perchè ha saputo ascoltarmi però mi ha parlato molto bene di te. Quindi non avere nessun dubbio nei confronti di Manila, davvero. E questo è quello che mi ha fatto avvicinare perché magari io non ti conoscevo, magari ci sono state veramente delle incomprensioni.“

Delia quindi ha voluto parlare con Soleil di questa cosa per invitarla a riflettere su quanto accaduto con Manila perchè si sentirebbe in colpa se fosse lei la causa di questo distacco. Staremo a vedere nelle prossime ore come andrà a finire. Al momento però, il tema caldo “Alex Belli” non è stato toccato…

