Kabir e Katia “sentenziano” sul triangolo Delia-Alex-Soleil: “Questa è la verità”

Inutile dire che nella casa del Grande Fratello VIP 6 nelle ultime ore non si parla d’altro. In realtà sono 4 mesi che continuiamo a parlare delle stesse cose ma, dopo l’arrivo dell’aereo dedicato a Soleil e ad Alex, il tema è tornato caldo. Ieri sera, tra una prova e l’altra, anche Kabir e Katia Ricciarelli hanno provato a capire che cosa sta succedendo tra le tre persone coinvolte in questa strana dinamica, arrivando a sentenziare quello che secondo loro sarà il finale di questa storia. La Ricciarelli non riesce a comprendere il ruolo di Delia, quello di una donna che piange per suo marito, che lo lascia in un programma…Prova quindi a chiedere aiuto a Kabir, che da uomo saggio, fa il punto della situazione.

Quello che Katia a quanto pare non è capito, è l’atteggiamento di Delia che, dopo aver passato un pomeriggio a piangere, si è poi divertita la sera con i suoi amici nella casa. Cosa avrebbe dovuto fare, passare tutta la notte a piangere? Ha anche avuto rispetto della festa per il compleanno della cantante, senza rovinare tutto…

Katia Ricciarelli non comprende l’atteggiamento di Delia Duran

La Ricciarelli ha quindi commentato: “Delia che ha fatto il valzer con te, ieri piangeva, stamattina piangeva perché suo marito l’ha trattata male. Alex, quello che stava con Soleil… adesso è finito tutto. Ma dimmi Kabir… io sono anche stata giovane e sono stata molto amata ed ho molto amato ma non ho mai fatto di questi su e giù.“

Kabir in questi giorni, ha chiesto ai protagonisti di questa vicenda, e non solo, di spiegargli quanto accaduto mentre lui non era ancora in gioco. E pensa di aver capito qual è il finale di questa vicenda: “La verità è che Delia ha perso Alex. La realtà è che Alex ama Soleil e Soleil ama Alex. Non è solamente amicizia. Io l’ho detto l’altra notte a Soleil, se ammetti ciò che provi tu vinci….”. A questo punto anche Katia ha dato ragione al suo amico Kabir e ha confermato che il vero problema in tutta questa storia è che le persone coinvolte non hanno il coraggio di ammettere i loro sentimenti.

