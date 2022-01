Sophie torna a sparlare di Jessica ( come ha sempre fatto): “E’ ingorda”

Mentre la mamma di Sophie Codegoni faceva notare a sua figlia in mondo visione che è tempo di cambiare aria e scegliersi nuove amiche ( le direttive delle agenzie prima di ogni cosa), il pubblico a casa ripensava a tutte quelle volte in cui l’ex tronista, per la quale l’amicizia è sacra, parlava male, con il bel Basciano, proprio di Jessica. Questo però ce lo siamo dimenticati, perchè l’obiettivo non era parlare con Sophie, dandole dei consigli, chiedendole magari come stesse, ma affossare la Selassiè. Che brutta cosa…In ogni caso, questa amicizia, signori e signore, non esiste e non è mai esistita da parte di entrambe. Perchè altrimenti, dopo 5 secondi, non vai nella stanza delle nomination e punti il dito contro quella che doveva essere “tua sorella”, con quelle motivazioni, fino a tre secondi prima.

In ogni caso, si continua a parlare di questo fake triangolo e lo facciamo anche noi. Ieri sera, Federica ha provato a spiegare a Sophie che Jessica non ha mai parlato male di lei alle sue spalle ma semmai ha commentato la storia con Basciano…

Sophie Codegoni sparla ancora di Jessica: amicizia finita?

La Calemme ha spiegato: “Jessica non ha mai detto nulla alle tue spalle.Mettiti nei panni di una persona che entra il ragazzo che le piace… c’è stata tutta la tarantella iniziale. Devi capirla, io penso che domani dovreste parlarne, siete amiche ed avete passato quattro mesi insieme. Jessica non fa le cose con cattiveria e malizia, si diverte… A volte le battutine sono eccessive ma è anche giusto da parte tua farglielo notare.“

E ancora: “Lei non ci prova. Pure Alessandro gli dà modo di fare le battutine, pure lui le fa. Sono battutine… dai, ti prego! Sei intelligente… Io penso che voi dovete parlare da amiche. Anche voi fate battutine su di lei e la prendete in giro. Basta, si va avanti. Siete due persone intelligenti, mettete da parte queste cose e si va avanti.“

Ma la Codegoni, guidata dal sacro fuoco di mamma Valeria, non cambia idea e commenta: “L’amicizia si dimostra ed io gliel’ho dimostrata spesso. Io e lui ci siamo avvicinati subito. Le piace lui, le piace Barù… capisci che ingordigia questa, non colpo di fulmine. Le ho detto che le battute mi danno fastidio e le dice quando non ci sono. Lei ci prova! Certe battute non si fanno..”.

