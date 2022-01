Miriana Trevisan non si fida più di Delia Duran: cambio di strategia

Vi abbiamo detto che nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 sono cambiati nuovamente gli equilibri. Delia Duran infatti, dopo aver detto di voler lasciare Alex Belli, è sembrata tornare sui suoi passi, ammettendo di essere troppo innamorata per poterlo fare. Queste parole hanno colpito in modo particolare le altre vippone che le erano state vicine in queste ore. Le più sconvolte, da alcune parole di Delia sono state Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Dopo le parole della Duran, nel pomeriggio, hanno quindi iniziato a credere che forse, sia tutta una grande recita e a non fidarsi più totalmente. Parlando insieme nel bagno, Miriana e Nathaly si sono dette pronte a cambiare strategia: non si esprimeranno più su questa vicenda. Se Delia si vuole tenere un uomo come Alex, lo facesse pure…

Miriana Trevisan cambia idea su Delia Duran: non si fida più

In particolare Miriana ha raccontato che Delia le avrebbe detto una frase molto forte, le avrebbe detto di aver superato in passato cose ben più gravi. Una frase che però non avrebbe molto senso, visto che poche ore prima, aveva detto che Alex Belli in tre anni non le aveva mai mancato di rispetto, che non c’era stato nessun tradimento e via dicendo. Tutti motivi che hanno portato la Trevisan a porsi della domande: “Ci sono cose che non mi tornano. Già adesso ha cambiato idea sul fatto che lo vuole lasciare. Io oggi mi sono stranita infatti e mi sono allontanata. Sai che mi è venuto il mal di testa per quello? “.

E ancora, sfogandosi proprio con Nathaly, la Trevisan ha commentato: “Mi ha detto ‘no perché io ho tutto con lui, troppe cose insieme e lo amo ancora’. Dai ma ieri aveva detto che lo lasciava. Infatti da oggi non mi metto più in mezzo. le ho detto ‘quale altra dimostrazione vuoi? Cosa altro ti deve fare? Ma non avevi detto che l’avevi lasciato?’. Adesso basta, se è così non le dirò più quello che penso. Quasi piangendo mi ha detto che è confusa. A questo punto la devo lasciare andare.”

La Trevisan ha confermato poi che Delia le avrebbe fatto una rivelazione importante e ha detto: “Io ho visto altre donne fare come lei, ma non con uomini che erano arrivati a tanto come Alex. Però la cosa che mi ha spaventata è che lei in lacrime mi ha detto ‘io ho vissuto in passato una cosa peggiore’. Quando mi ha detto che ha vissuto una cosa peggiore sono rimasta senza parole“. Sarà che proprio ieri sono arrivati anche messaggi da fuori, con qualcuno che ha urlato a Soleil di non fidarsi di Delia. Un po’ tutti nella casa, sembrano aver cambiato idea…

