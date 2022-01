La finale di The Voice Senior, come si vota e chi sono i finalisti

Stasera 21 gennaio la finale di The Voice Senior e Antonella Clerici incita il pubblico a votare promettendo un altro show emozionante; l’entusiasmo è alle stelle. La finale in onda in diretta alle 21:25 su Rai 1 con i 12 cantanti rimasti in gara. Come si vota, come funziona il televoto? A contendersi la vittoria per la seconda edizione di The Voice Senior tre finalisti per ogni squadra. Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti hanno schierato i loro vincitori ma stasera sarà il pubblico con il televoto da casa a scegliere il vero vincitore. Dopo Erminio Sinni chi alzerà la coppa di The Voice stasera?

La gara per la finale di The Voice Senior

Per tutti i finalisti c’è l’ultima possibilità di esibirsi, pronti a conquistare il pubblico che entra in gioco eliminando 8 concorrenti. Seconda esibizione per i 4 concorrenti rimasti e tra loro il pubblico sceglierà il cantante che ha emozionato più di tutti.

Il pubblico potrà votare scegliendo il coach che preferisce o il cantante più bravo. Ovvio che i telespettatori siano influenzati anche dal capitano della squadra perché anche quest’anno è davvero complicato scegliere il migliore.

Per la squadra di Loredana Bertè stasera si esibiranno Walter Stervini, Donata Brischetto e Lanfranco Carnacina.

Per la squadra di Gigi D’Alessio stasera si esibiranno: Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Claudia Arvati e Annibale Giannarelli.

Per la squadra di Clementino stasera si esibiranno: Luciano Genovese, Marcella Di Pasquale e Russell

Per la squadra di Orietta Berti stasera si esibiranno: Cosetta Gigli, Barocelli e Franco Tortora Roberto.

Stasera la finale di The Voice Senior con i 12 finalisti e con i quattro capitani ma ci saranno anche tante sorprese, non solo le singole esibizioni previste e attese. Ospite della serata Riccardo Cocciante, che si esibirà con i cantanti rimasti in gara.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".