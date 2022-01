Ascolti tv: il GF VIP 6 al 21 %, The Voice Senior fa 4 milioni

La serata del venerdì vede rinnovarsi anche il 7 gennaio 2022 la sfida tra Rai 1 e Canale 5 nella gara a suon di share per gli ascolti del prime time. Due programmi totalmente diversi quelli che vanno in onda al venerdì. Da un lato The Voice Senior con la voglia di Antonella Clerici e di tutta la squadra di Rai 1 di fare una tv garbata, non urlata, scevra di polemiche. Una tv che racconta delle storie, tra riscatto, occasioni perse e speranze per il futuro ( nonostante l’inesorabile avanzare dell’età). Dall’altro una delle peggiori edizioni di sempre del Grande Fratello VIP. Un programma che a modo suo avrebbe anche tanto da raccontare, se solo si lascassero nella casa, persone che hanno qualcosa da dire e che sappiano dirlo. Una sfida che vede The Voice Senior vicino ai 4 milioni di spettatori mentre il GF VIP va benissimo al 21 % di share, con una puntata che chiude quasi due ore dopo il programma di Rai 1. Vince facile in share quindi.

C’era davvero moltissima attesa per la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri sera anche se in molti temevano di vedere quello che poi sarebbe successo: il nulla cosmico. Finita come sempre a tarallucci e vino. Un brutto, bruttissimo momento di televisione. Una edizione così penosa non si vedeva da tempo, del resto anche il conduttore ha dovuto in qualche modo ammettere che davvero si stanno superando i limiti del concesso, in diretta, davanti a milioni di persone. Peccato che non sia stato ben più incisivo, come avrebbe dovuto. Non ci meravigliamo, è così dall’inizio per cui chi si aspettava qualcosa di diverso, ha solo vissuto una grande illusione. Chissà se anche lunedì sera, ci sarà la stessa voglia di seguire il reality di Canale 5 che comunque, non faceva così bene, al venerdì sera, da tempo.

Gli ascolti del venerdì sera: ecco i dati auditel del 7 gennaio 2022

Vediamo i numeri della serata.

The Voice Senior ha conquistato 3.904.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.459.000 spettatori pari al 21% di share. Un ottimi risultato per la puntata inattesa del reality che però ha di parecchio deluso le aspettative del pubblico a casa. Sul terzo gradino del podio si piazza Rete 4. Su Rete4 Io Speriamo che me la Cavo fa 1.218.000 spettatori con il 5.5% di share.

Su Italia 1 I Mercenari 2 ha catturato l’attenzione di 1.169.000 spettatori (5%).

Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.184.000 spettatori pari al 4.9% di share mentre The Resident 851.000 (4.1%). Su Rai3 L’Ufficiale e la Spia ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su La7 Indovina chi viene a Cena ha registrato 693.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su TV8 Nonno questa volta è guerra ha segnato il 2.2% con 513.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 613.000 spettatori (2.6%).

