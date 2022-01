Un altro mistero al GF VIP: Manila trova una mascherina e la regia censura

La casa del Grande Fratello VIP 6 è anche la casa dei misteri. Da ore infatti si parla, soprattutto sui social, di alcune frasi che Delia avrebbe pronunciato e della possibilità che la Duran non sia stata molto bene prima di entrare nel reality. C’è persino chi pensa che abbia il covid o che lo abbia preso negli ultimi giorni. Purtroppo la psicosi è inarrestabile, in questo momento complicato in cui viviamo. Immaginare che ci sia una concorrente positiva in una casa con altre 20 persone, risulta essere davvero impensabile. Sta di fatto che la regia, con taglie e censure, non aiuta, anzi, provoca il chiacchiericcio del pubblico. E’ successo anche poche ore fa, quando Manila Nazzaro, ha trovato nel bagno del Grande Fratello VIP una mascherina. L’ex miss Italia ha scherzato con Sophie e con Federica, dicendo che ormai per loro in casa, la mascherina è una sorta di reperto storico, visto che non ne vedono una da 5 mesi, o meglio, che non le usano direttamente. Perchè di mascherine ne vedono, considerando che incontrano personale che fa loro i tamponi , per dire!

In ogni caso, il fatto che la regia abbia staccato, proprio mentre le tre donne parlavano di questa mascherina, ha fatto si che sui social, scoppiasse il caso. Soprattutto per una frase di Sophie che ha commentato: “Questa mascherina è di Delia“. Perchè la compagna di Alex Belli dovrebbe avere una mascherina e che cosa ci faceva nel bagno?

Il giallo della mascherina al GF VIP 6: le ultime news

Che cosa si faceva una mascherina nel bagno? Potrebbe essere di tutto, una mascherina usata anche per fare le pulizie o per stare nel bagno che è senza finestre e che probabilmente non emanerà un buonissimo odore ecco. Il giallo si infittisce però visto che la regia ha staccato. Lo scopriremo mai? Le tesi sono tante, ma le risposte zero! Una cosa è certa: i vipponi continuano a brillare per pulizia. Una mascherina usata lasciata in giro è l’ennesima dimostrazione del loro disordine.

