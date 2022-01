Delia nera con Alex Belli ma perchè non lo lascia? Lo sfogo e le perplessità

I mille dubbi di Delia Duran. I vipponi continuano a chiederselo ed effettivamente se lo chiede anche il pubblico a casa: ma è davvero possibile per una donna, compagna o moglie che sia, arrivare a tollerare tutto quello che Alex Belli ha fatto negli ultimi mesi? Ieri sera nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in diretta è stato capace di cambiare per l’ennesima volta versione, di dire di amare Soleil ma di voler recuperare il rapporto con Delia. E la Duran, lì, in attesa di una sua decisione, di un suo cenno. Che la modella, nonostante voglia far credere il contrario, sia manipolata da Alex, è cosa nota. Bisognerebbe capire se è consapevole di questo, e quindi una sua “complice” in questo gioco malato, oppure se è solo una donna che ha una dipendenza affettiva. Purtroppo, nessuno ha voluto prendere questa vicenda nel modo giusto, trattando con troppa leggerezza l’argomento. Se si trattasse davvero di una donna vittima di un gioco troppo grande, la cosa infatti, sarebbe realmente grave. E se Delia non sta seguendo un copione, non ci sono altre motivazioni che possono portarla a non lasciare il Belli, se non una dolorosa dipendenza affettiva che lei non riesce ad ammettere.

Il confronto tra Delia e Soleil al GF VIP

Durante alcune pause pubblicitarie, e poi nel corso della notte, Delia e Soleil hanno parlato di quello che è successo quando Alex è uscito dalla casa e ha cercato di recuperare il rapporto con la venezuelana. Delia ha spiegato che i primi giorni sono andati benissimo, Alex le aveva chiesto scusa e si stava comportando da vero uomo. E ha commentato: “Infatti siamo andati a Verissimo e ho detto anche lì che l’avevo perdonato. Ha chiesto perdono per gli sbagli che aveva fatto, però non mi aveva detto che era innamorato di te. Mi ha soltanto detto ‘sono caduto in una tentazione’. Io ho scoperto oggi quando tu hai detto che lui sotto le coperte ti ha detto ‘ti amo e sono innamorato di te’. “

E ancora: “Lui non mi aveva detto nulla di questo, te lo giuro su mia madre. Per questo sono in confusione adesso. Le parole sono più forti dei fatti sotto le coperte.“

La Duran continua a pensare che Alex stia giocando con entrambe: “Ora dico che lui mi ha preso per il cu** e ci sta prendendo per il c**o tutti quanti, prende in giro me e anche Soleil. Quindi io non pensavo che fosse innamorato di te. Anche se dei dubbi li avevo, perché a casa nostra stava sempre a vedere i vostri video, a leggere le parole su Twitter. Oggi scopro che ama anche te. Io ti devo dire grazie per avermi aperto gli occhi.”

La Duran però a quanto pare, nonostante tutto questo, non riesce a trovare una soluzione e soprattutto non riesce a prendere una decisione. Furiosa ha spiegato a Soleil il suo punto di vista: “Pensa che a lui ho detto ‘come avresti preso tu se fossi andata con un altro uomo?’ E lui mi ha detto ‘no, non va bene, se vuoi farlo devi farlo con me anche’. E poi mi ha detto ‘ok ho sbagliato, sono caduto in tentazione’. Io lo sto lasciando libero di decidere e riflettere. Quindi diamoci una pausa.”

E la conclusione: “ Però o sta giocando perché è un egocentrico di me**a, oppure vuole distruggere un rapporto di 3 anni. Vediamo, altrimenti prenderò una decisione e basta, anche se ho tutto da lui in qualche modo farò. Io ti ringrazio che sei stata vera Sole, lui purtroppo non lo è stato con me, è senza coraggio. Grazie a te adesso so tutto, lui continuava a dirmi bugie portandomi alla confusione totale”.

