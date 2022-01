I vipponi stanchi del Bellifull: Davide stufo invita Soleil a tirarsi indietro

Ennesimo colpo di teatro ieri per Alex Belli che, dopo aver regalato il suo show nella puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri, è stato anche cacciato dallo studio da Alfonso Signorini. A giudicare dagli ascolti, portati a casa ieri dal reality di Canale 5, il pubblico ha molto gradito per cui, immaginiamo, che non ci libereremo molto facilmente del Belli e di Bellifull. Ma questa “Centovetrine” in salsa romana, non piace davvero a nessuno, neppure a uno come Davide Silvestri, che di soap se ne intende. I vipponi sono stufi che nelle puntate si parli solo di questo triangolo amoroso che tra l’altro, ha detta di molti, è sempre più posticcio e fasullo. Ed è per questo motivo che Davide ieri sera, ha scambiato due chiacchiere anche con Soleil, invitandola a tirarsi fuori da questa sceneggiata, lasciando che siano Alex e Delia a capire che cosa vogliono fare della loro relazione e del loro futuro.

Davide Silvestri stufo di Alex Belli e Delia Duran

Davide avrebbe volentieri votato per Delia ieri sera, se non fosse stato per l’immunità concessa alla venezuelana da Adriana Volpe. Non ha però nascosto il suo disappunto, spiegando anche a Soleil che è arrivato il momento di distaccarsi da tutta questa cosa. Davide, convinto che Belli e Delia si siano messi d’accordo, ha spiegato che di certo se la sono “cercata” tutta questa cosa che ha portato grande visibilità a entrambi: “Sennò se volevano evitare stavano fuori tutti e due da questa cosa. Lui ha deciso di uscire? Bene, hai fatto casini secondo te, le vuoi chiedere scusa, perfetto. Poi hai preso una strada. Fai entrare lei? Ti prendi la responsabilità altrimenti le dici ‘amore mio esci che qua è un casino, abbiamo sbagliato tutti e due, abbiamo fatto una grande figuraccia, io ho sbagliato, tu hai sbagliato, voglio recuperare. Esci, basta. “

Davide è pienamente convinto di quello che pensa e commenta: “Invece no, lo spettacolo è più forte di quello che c’è. Allora basta non c’è da dire cosa ne pensi. Questa cosa a loro fa comodo, altrimenti avrebbero già finito“. Anche Soleil la pensa in parte come Davide e in una pausa pubblicitaria, in diretta su Mediaset Extra ha fatto notare che la mancanza di chiarezza è voluta, non casuale visto che se vuole, l’attore, si sa spiegare più che bene.

