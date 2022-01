Aldo Montano e il retroscena su Alex Belli: “Io faccio il 23 % di share”

Fermi tutti perchè qui passiamo dal “Io faccio il 22 % anche senza i Rodriguez” a “io con il mio game valgo il 23% di share”. Clamoroso, davvero clamoroso ma sicuramente vero, visto che Aldo Montano non avrebbe nessun motivi per mentire. Ora, il nostro caro Aldone, sa bene cosa significa questa frase di Alex Belli, dire che non ha idea del senso, ecco non è magari totalmente vero, ma durante la sua intervista per casa Chi, ha confermato quello che era un po’ il sentore di noi altri. Il man infatti, è convinto che il merito degli ascolti del Grande Fratello VIP 6, in forte ascesa durante gli ultimi teatrici che il Belli ci ha regalato, sia anche merito suo ( o forse l’attore è convinto che sia totalmente merito suo). Non ha tutti i torti, sia chiaro. Perchè è palese ed evidente a tutti, l’investimento che si è fatto su questo triangolo posticcio, sin da quando, si era organizzato prima del GF VIP, il finto matrimonio. Non siamo ingenui, non siamo gli ultimi arrivati. Forse però questo giochino è sfuggito un po’ a tutti di mano, anche allo stesso Signorini che lunedì sera è sbroccato contro il Belli ( c’è persino chi pensa che anche quella sceneggiata sia stata studiata e non ci stupiremmo neppure di questa cosa). Ma in realtà vogliamo dare il beneficio del dubbio al conduttore che probabilmente, vedendo il suo spazio vitale invaso dal Belli, ha tirato fuori le unghie, giusto per marchiare il suo territorio.

In ogni caso, il Belli, per il momento, si trova in Egitto e ci sembra un po’ complicato, immaginarlo venerdì sera di nuovo in studio. Il suo game, è finito, ma un collegamento streaming non si disegna mai, soprattutto se si deve fare il 23% di share signori e signore !

Torniamo quindi alle parole di Aldo Montano, che in una intervista per Casa Chi, ha rivelato appunto, di cosa si vanti il Belli nelle pausa pubblicitarie.

Le rivelazioni di Aldo Montano su Alex Belli

Ecco che cosa ha detto Montano: “Se Alex lascerà davvero il GF Vip? Io uso le parole di Adriana Volpe, lui ha fatto una superca***la. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul ‘game over’ sarà per l’ennesima volta nel programma. Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello“.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".