La madre di Gianmaria Antinolfi: “Con Belen speravo finisse presto”

E’ Esmeralda Vetromile a parlare di Gianmaria Antinfoli, è sua madre e ha qualcosa da dire sulle ex di suo figlio. Da Belen a Soleil ma è quest’ultima che attacca senza però esagerare, anche se sperava davvero che con Belen finisse presto. La madre di Gianmaria Antinolfi ha rilasciato un’intervista al Corriere; per il gieffinovip tutta la notorietà è nata dalla relazione con la showgirl argentina, una breve relazione che la Vetromile non vedeva giusta per suo figlio. Lui voleva un figlio, voleva la famiglia che continua a sognare, per la Rodriguez invece c’era altro. Ha per lei mille complimenti ma non era la nuora adatta.

La mamma di Gianmaria Antinolfi su Belen e Soleil

“A conferma della voglia di famiglia di Gianmaria, da Belen voleva un figlio. In quanto a me, ho pensato: speriamo finisca presto. Lei è una donna molto intelligente, una azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa. Ma effettivamente questa storia è stata l’inizio di tutto. È così che si è trovato catapultato in questa situazione” questo il punto di vista della signora Esmeralda che di Soleil dice altro.

“La sua ex Soleil ci ha un po’ marciato, lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità” poco parole, non dice molto. Cosa pensa invece di Federica Calemme? Resta diplomatica e più che altro parla di Gianmaria che tende sempre a proiettare sulla ragazza che ha davanti la sua voglia di costruire una famiglia.

Sulla partecipazione al GF Vip: “Francamente in famiglia non eravamo d’accordo con la sua partecipazione. Già l’anno scorso era stato contattato, ma aveva rifiutato. Quando la produzione è tornata alla carica, potendo incastrare i suoi impegni di lavoro, non ha voluto rinunciare per una seconda volta”.

