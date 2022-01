Lulù sogna di sabotare il GF VIP stanca del Bellifull: “Erano tutti e tre d’accordo”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6, cresce l’insofferenza nei confronti di alcuni dei protagonisti del programma, di cui ormai si parla da 4 mesi, senza che si arrivi mai a una conclusione. Lo aveva fatto notare anche lunedì sera Barù ma, visto che il GF VIP proprio lunedì ha fatto un botto di ascolti, immaginiamo che si andrà avanti sulla stessa linea ( a meno che il Belli non si sottragga al teatrino visto che sembrerebbe essere fuori Italia). Anche Lulù si è detta parecchio stanca di tutto quello che succede nelle puntate in diretta, che sono incentrate sempre e solo sulla stessa cosa. Scherzando con le sue amiche in camera da letto, ha immaginato che cosa si potrebbe fare, una sorta di piano per sabotare tutto: “Mentre loro ne parlano noi restiamo in camera e facciamo le nostre cose, chi vuole stare in cucina, poi quando hanno finito entriamo” ha detto la Selassiè mentre anche Sophie, Nathaly e Federica si schieravano dalla sua parte.

Lulù e Manuel convinti che il Bellifull sia stato organizzato da tutti e tre

Immaginando quindi di cosa si parlerà nella puntata del venerdì del Grande Fratello VIP 6, Lulù ha commentato: “Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più.“

Non solo. Lulù, parlando di tutta questa situazione, ha spiegato che anche Manuel aveva il suo punto di vista, anche se non ne aveva mai parlato nelle dirette perchè non era interessato alla cosa. La principessa ha spiegato alle sue amiche: ” lui all’inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell’ultimo mese non gli fregava proprio più nulla e diceva tutto. Era già stufo di tutto, di tutte queste ridicole tarantelle qua. Roba inventata, perché lui mi ha confessato che pensava fosse una cosa programmata dall’inizio. Secondo me tutti e tre si sono messi d’accordo prima, amo direi che è palese che abbiano fatto questo”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".