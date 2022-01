Ascolti tv, il GF VIP 6 vince ancora: malino L’eredità speciale Sanremo

Alfonso Signorini si porta a casa una nuova vittoria grazie al Grande Fratello VIP 6 ma anche grazie alla debolissima concorrenza di Rai 1 che ha messo su una puntata speciale de L’eredità in prima serata dedicata a Sanremo che si è rivelata solo una passerella di volta Rai arrivati per caso nello studio di Rai 1. Nessun ritmo, nessun pathos in questa serata quiz che non ha davvero convinto il pubblico a casa. Il 28 gennaio 2022, quindi vittoria parecchio semplice per Signorini che, anche grazie al Bellifull, ancora una volta, convince oltre 3 milioni di spettatori. Ultima puntata al venerdì tra l’altro. Dopo Sanremo infatti, il reality di Canale 5 tornerà in onda al giovedì sera ( quando ci sarà il doppio appuntamento e contro Doc, sarà tutta un’altra musica).

Ma veniamo agli ascolti del 28 gennaio 2022, una serata in cui ci sono state anche delle novità ( su rete 4 non è andato in onda Quarto Grado e su La7 Mentana ha continuato con la sua maratona al posto di Propaganda Live).

Ascolti tv 28 gennaio 2022: i dati di ascolto di ieri

Dopo gli ottimi ascolti di lunedì, una nuova conferma per Signorini. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.448.000 spettatori pari al 21.8% di share.

L’Eredità – Serata Sanremo non brilla con gli ascolti di questo primo appuntamento: 3.149.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.215.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre The Resident 935.000 (5.1%). Su Italia 1 Safe ha catturato l’attenzione di 1.671.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 Quarta Repubblica – Speciale Quirinale totalizza un a.m. di 1.068.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 TGLa7 Speciale ha registrato 1.398.000 spettatori con uno share del 6%.

Su Rai3 Il Complotto contro l’America ha raccolto davanti al video 488.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%.. Su TV8 4 Ristoranti ha segnato il 2% con 478.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 617.000 spettatori (2.7%).

