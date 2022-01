Giucas Casella rabbioso contro Nathaly, reazione esagerata ma Signorini lo difende ( VIDEO)

Vi immaginate se ad avere la reazione che ieri sera ha avuto Giucas Casella fosse stata Lulù o magari fosse stato un altro uomo, un concorrente che non rientra troppo nelle grazie di Signorini, che cosa sarebbe successo? Silenzio da parte delle due opinioniste, sempre più inutili, e nessuna parola neppure durante la sceneggiata che il Casella ha fatto, da parte del conduttore, che lo avrebbe dovuto interrompere subito ( se mai realmente ci avesse tenuto a non fargli fare una becera figura). Aveva proprio ragione Lulù in confessionale nel dire che Giucas le ha fatto quasi paura, che quei toni contro Nathaly sono stati realmente esagerati. E aveva ragione da vendere la Caldonazzo a dare del falso a Giucas, perchè lo è. Fare il finto tonto in sede nomination e dire a una persona che la voti perchè non ti a fa i massaggi e poi invece raccontare agli altri che “ti sta antipatica, non ti piace a pelle, è prepotente, non ti piace quello che ha fatto nell’ultimo mese” corrisponde proprio alla descrizione di una persona falsa. Si una persona che dice palle pur di non dire quello che realmente pensa. Un po’ come ha sempre fatto nei confronti di Manila, che adula davanti a Katia ma di cui poi sparla appena può’ ( a Manuel ha detto di non stare con lei perchè è una vera e propria arpia, ad esempio).

Peccato che Signorini non si sia reso conto di tutto questo o forse si. Ma come spesso accade con i suoi protetti, vale tutto, si giustifica tutto. E invece quello che è andato in onda è stato un siparietto imbarazzante che davvero, ci potevamo risparmiare. E visto che tutti in quella casa devono scusarsi, al conduttore forse, sarebbe dovuto venere in mente che anche Giucas Casella avrebbe dovuto scusarsi con Nathaly Caldonazzo. Ma l’attrice non fa parte delle persone che si inseriscono nella lista dei protetti di Signorini, per cui si deve accontentare delle parole di affetto dei suoi amici. E guarda caso poi, nella prima puntata in cui si toglie l’immunità, si sceglie il primo candidato alla finale…Peccato che i vipponi non abbiano nessuna lucidità e non abbiano pensato neppure solo per un istante ( istigati dal conduttore che continuava a dire potete scatenarvi, potete fare quello che volete) al fatto che il televoto fosse in positivo. Dopo 20 anni di Grande Fratello…

La rabbia di Giucas Casella contro Nathaly Caldonazzo ( VIDEO)

Lo scontro tra Giucas e Nathaly esplode letteralmente… #GFVIP pic.twitter.com/W8shXNznga — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

