Esplode il copione gate al GF VIP 6: Delia lo nasconde nell’armadio ?

Da questa notte circolavano sui social alcune immagini che mostravano Delia Duran leggere qualcosa di nascosto, come se tenesse qualcosa nell’armadio e non volesse che le telecamere mostrassero quello che stava facendo. E così se in un primo momento si era scherzato sul fatto che stesse leggendo un copione, visto quello che poi era successo nella notte con Gianluca, successivamente sono iniziate a circolare diverse ipotesi su questa storia. E anche nella casa, si fanno teorie e congetture su quanto successo e sul fatto che Delia abbia dei fogli che qualcuno le dà e che nasconde per bene. Ma ci sono davvero dei copioni? Che Delia stia recitando lo diciamo da settimane ma che le abbiano persino stampato la sua parte, sarebbe davvero pazzesco. Si può essere così ingenui da pensare che nessuno se ne sarebbe accorto o che le telecamere qualora fosse stato necessario, avrebbero fatto in tempo a censurare tutto?

Delia ha un copione che nasconde nell’armadio della stanza blu?

Nella casa, la prima a raccontare quello che ha visto è stata Jessica che a Manila ha spiegato: “Prima sono entrata in camera e ho visto Delia che aveva una mano sull’anta dell’armadio e l’altra come se stesse leggendo qualcosa. Quando ci ha visto entrare si è spaventata è letteralmente sbiancata e poi ha spinto con la mano.“

E ancora: ” Sì lei ha qualcosa che nasconde, sono sicura, è sbiancata di brutto, come se non si aspettasse la nostra entrata. Dato che poi ha chiuso subito l’armadio. Con chi divide lo spazio? Con Nathaly, era anche di Carmen quell’armadio, però Nat le ha tolte le sue cose adesso.”

Manila, dopo questa confessione di Jessica, ha detto di aver notato a sua volta qualcosa di strano e ha commentato: “Non è la prima volta che vedo fare ste cose a lei. L’altra volta si stava mettendo una crema, ma secondo me lei ha qualcosa. L’armadio prima era anche di Nathaly però confermo che adesso non ha più i suoi vestiti“.

Il copione gate in realtà non è durato moltissimo. E mentre sui social c’è persino chi ha pensato che si potesse trattare di un telefonino e non di un vero e proprio foglio ( e che quindi non ci fosse la complicità di nessuno degli autori del GF VIP) Manila ha pensato bene di andare a dire tutto alla sua nuova amica: “Aleggia il mistero sul tuo armadio, sei stata vista a leggere qualcosa. Quando ti becchiamo in quella posizione, che cosa fai?“. Qualsiasi cosa nascondesse Delia nell’armadio, chiaramente adesso cambierà posto e nessuno saprà mai di che cosa si trattava.

