Lulù sente la mancanza di Manuel: lacrime e nostalgia per la principessa

Non sono state ore molto facili quelli di Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello VIP 6. Mentre gli altri concorrenti giocavano e si divertivano insieme, Lulù ha preferito restare nella sua stanza a disegnare e a pensare a Manuel. La principessa infatti, sente molto la mancanza di Manuel e ha bisogno di alcuni momenti per stare da sola, non sempre riesce a condividere con gioia e spensieratezza quello che fanno gli altri. Miriana e anche Jessica hanno cercato di consolare Lulù, cercando di coinvolgerla in qualche attività. Miriana le ha chiesto di provare a giocare a qualcosa insieme, magari a biliardo: “Mi piaceva farlo con Manu perché lui mi faceva vincere, perché mi ama e non gliene fregava niente di apparire lui come quello bravo o vincitore. Mi faceva vincere ogni partita a me, proprio una persona unica. Qui senza di lui mi sento molto sola qua!“.

Lulù nostalgica ripensa a Manuel

Jessica ha anche provato a consolarla successivamente, dicendole che di certo nella puntata di lunedì avrebbe ricevuto una bella sorpresa, magari proprio da Manuel. Lulù però al momento è molto triste perchè sente davvero tanto la mancanza del suo fidanzato. Non solo, la principessa pensa che agli altri, non interessi molto di quello che sta provando. E commenta: ” E’ vero! Ci sono tante persone che se ne fregano di me e quando le persone erano tristi io sono sempre stata al loro fianco, sempre! E non è giusto questo. Neanche l’ho sentito che mettono la musica a palla, invece quando è venuto Alessandro per Francesca a settembre, solo perché lei si è messa a piangere ed è impazzita la musica non l’hanno messa. Però per me, che sanno benissimo il rapporto che abbiamo io e Manu, subito musica a palla!.”

Intanto Manuel da fuori, continua a fare delle dolcissime dichiarazioni d’amore a Lulù, una delle ultime da Verissmo.

E’ normale che Lulù, abituata a stare quasi tutto il giorno insieme al suo Manuel, inizi a sentire così tanto la mancanza e far uscire nuovamente tutte le sue fragilità. Ce la farà a resistere un altro mese e mezzo?

